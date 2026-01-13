SP v biatlonu 2025/26 Ruhpolding: program, výsledky, nominace a kde sledovat živě?
Pátá zastávka Světového poháru v biatlonu zůstává v Německu, pouze se přesouvá do Ruhpoldingu. Úvodní disciplínu fanoušci uvidí už ve středu 14. ledna od 14:30. Na startu samozřejmě nebudou chybět čeští reprezentanti v čele s největšími hvězdami naší výpravy – Markétou Davidovou, Vítězslavem Hornigem a Michalem Krčmářem. Podrobnosti o celém programu najdete v tomto článku. Program kompletního SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE >>>
Program SP biatlon 2025/26 Ruhpolding
Datum a čas
Výsledek
Štafeta žen (4 x 6 km)
|ST 14. 1. 2026 (14:30)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
|ČT 15. 1. 2026 (14:30)
Sprint žen (7,5 km)
|PÁ 16. 1. 2026 (14:30)
Sprint mužů (10 km)
|SO 17. 1. 2026 (14:30)
Stíhací závod žen (10 km)
|NE 18. 1. 2026 (12:30)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
|NE 18. 1. 2026 (15:00)
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Ruhpoldingu začíná ve středu 14. ledna od 14:30.
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26
Sezóna začíná 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po lednových závodech v Oberhofu (k 11. 1. 2026).
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Giacomel (Itálie) - 611 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 553 bodů
SPRINT
1. Giacomel (Itálie) - 234 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 236 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Giacomel (Itálie) - 246 bodů
1. Minkkinenová (Finsko) - 253 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Botn (Norsko) - 90 bodů
1. Wiererová (Itálie) - 90 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Giacomel (Itálie) - 90 bodů
1. Kirkeeideová (Norsko) - 90 bodů
Česká nominace na SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026
Složení českého týmu pro Ruhpolding by mělo zůstat totožné jako v případě předchozích závodů v Oberhofu.
- Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
- Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
České biatlonové úspěchy v Ruhpoldingu od roku 2013
Z pohledu historických výsledků patří Ruhpolding k nejoblíbenějším destinacím našich barev. Gabriela Soukalová zde ovládla tři individuální závody a jeden štafetový. Z aktuálně závodících biatlonistů v bavorském středisku vybojoval jedno třetí místo Michal Krčmář. Loni útočil na medaili ve vytrvalostním závodě mužů Vítězslav Hornig, nakonec z toho bylo solidní 5. místo.
Umístění
Disciplína
Sezona
2. místo - Ondřej Moravec
vytrvalostní závod
SP 2017/18
3. místo - Veronika Vítková
závod s hromadným startem
SP 2017/18
2. místo - Gabriela Soukalová
sprint
SP 2016/17
2. místo - Gabriela Soukalová
stíhací závod
SP 2016/17
3. místo - Michal Krčmář
stíhací závod
SP 2016/17
1. místo - Gabriela Soukalová
závod s hromadným startem
SP 2015/16
2. místo - Gabriela Soukalová
sprint
SP 2015/16
2. místo - Gabriela Soukalová
stíhací závod
SP 2015/16
2. místo - Ondřej Moravec
závod s hromadným startem
SP 2015/16
3. místo - Michal Šlesingr
stíhací závod
SP 2015/16
3. místo - Gabriela Soukalová
vytrvalostní závod
SP 2015/16
1. místo - Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková
štafeta
SP 2014/15
3. místo - Michal Šlesingr
závod s hromadným startem
SP 2014/15
3. místo - Veronika Vítková
závod s hromadným startem
SP 2014/15
1. místo - Gabriela Soukalová
vytrvalostní závod
SP 2013/14
1. místo - Gabriela Soukalová
stíhací závod
SP 2013/14
3. místo - Veronika Vítková
vytrvalostní závod
SP 2013/14