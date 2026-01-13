Předplatné

SP v biatlonu 2025/26 Ruhpolding: program, výsledky, nominace a kde sledovat živě?

Pátá zastávka Světového poháru v biatlonu zůstává v Německu, pouze se přesouvá do Ruhpoldingu. Úvodní disciplínu fanoušci uvidí už ve středu 14. ledna od 14:30. Na startu samozřejmě nebudou chybět čeští reprezentanti v čele s největšími hvězdami naší výpravy – Markétou Davidovou, Vítězslavem Hornigem a Michalem Krčmářem. Podrobnosti o celém programu najdete v tomto článku. Program kompletního SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE >>>

Program SP biatlon 2025/26 Ruhpolding

Datum a čas

Výsledek

Štafeta žen (4 x 6 km)

ST 14. 1. 2026 (14:30) 

Štafeta mužů (4 x 7,5 km)

ČT 15. 1. 2026 (14:30) 

Sprint žen (7,5 km)

PÁ 16. 1. 2026 (14:30) 

Sprint mužů (10 km)

SO 17. 1. 2026 (14:30) 

Stíhací závod žen (10 km)

NE 18. 1. 2026 (12:30) 

Stíhací závod mužů (12,5 km)

NE 18. 1. 2026 (15:00) 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Ruhpoldingu začíná ve středu 14. ledna od 14:30.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26

Sezóna začíná 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po lednových závodech v Oberhofu (k 11. 1. 2026).

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Giacomel (Itálie) - 611 bodů
2. Botn (Norsko) - 560 bodů
3. Perrot (Francie) - 529 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 197 bodů
24. Krčmář (ČR) - 142 bodů
42. Karlík (ČR) - 47 bodů
62. Mareček (ČR) - 20 bodů
77. Mikyska (ČR) - 8 bodů
83. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 553 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 503 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 487 bodů
...
23. Voborníková (ČR) - 156 bodů
26. Davidová (ČR) - 145 bodů
27. Charvátová (ČR) - 136 bodů

SPRINT

1. Giacomel (Itálie) - 234 bodů
2. Botn (Norsko) - 200 bodů
3. Perrot (Francie) - 191 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 74 bodů
29. Krčmář (ČR) - 45 bodů
53. Karlík (ČR) - 15 bodů
62. Mareček (ČR) - 9 bodů
68. Mikyska (ČR) - 8 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 236 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 210 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 205 bodů
...
18. Davidová (ČR) - 75 bodů
26. Voborníková (ČR) - 59 bodů
29. Charvátová (ČR) - 55 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Giacomel (Itálie) - 246 bodů
2. Perrot (Francie) - 232 bodů
3. Botn (Norsko) - 220 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 76 bodů
25. Krčmář (ČR) - 59 bodů
36. Karlík (ČR) - 32 bodů
53. Mareček (ČR) - 11 bodů
64. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Minkkinenová (Finsko) - 253 bodů
2. Magnussonová (Švédsko) - 206 bodů
3. E. Öbergová (Švédsko) - 198 bodů
...
20. Charvátová (ČR) - 71 bodů
22. Davidová (ČR) - 68 bodů
27. Voborníková (ČR) - 55 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Botn (Norsko) - 90 bodů
2. Uldal (Norsko) - 75 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 65 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 22 bodů
30. Krčmář (ČR) - 11 bodů

1. Wiererová (Itálie) - 90 bodů
2. Leinamová (Finsko) - 75 bodů
3. Benedová (Francie) - 65 bodů
...
24. Voborníková (ČR) - 17 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Giacomel (Itálie) - 90 bodů
2. Perrot (Francie) - 75 bodů
3. Christiansen (Norsko) - 65 bodů
...
14. Krčmář (ČR) - 27 bodů
16. Hornig (ČR) - 25 bodů

1. Kirkeeideová (Norsko) - 90 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 75 bodů
3. Braisazová-Bouchetová (Francie) - 65 bodů
...
16. Voborníková (ČR) - 25 bodů
26. Charvátová (ČR) - 10 bodů
30. Davidová (ČR) - 2 body

Česká nominace na SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026

Složení českého týmu pro Ruhpolding by mělo zůstat totožné jako v případě předchozích závodů v Oberhofu.

  • Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
  • Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska

České biatlonové úspěchy v Ruhpoldingu od roku 2013

Z pohledu historických výsledků patří Ruhpolding k nejoblíbenějším destinacím našich barev. Gabriela Soukalová zde ovládla tři individuální závody a jeden štafetový. Z aktuálně závodících biatlonistů v bavorském středisku vybojoval jedno třetí místo Michal Krčmář. Loni útočil na medaili ve vytrvalostním závodě mužů Vítězslav Hornig, nakonec z toho bylo solidní 5. místo.

Umístění

Disciplína

Sezona

2. místo - Ondřej Moravec

vytrvalostní závod

SP 2017/18

3. místo - Veronika Vítková

závod s hromadným startem

SP 2017/18

2. místo - Gabriela Soukalová

sprint

SP 2016/17

2. místo - Gabriela Soukalová

stíhací závod

SP 2016/17

3. místo - Michal Krčmář

stíhací závod

SP 2016/17

1. místo - Gabriela Soukalová

závod s hromadným startem

SP 2015/16

2. místo - Gabriela Soukalová

sprint

SP 2015/16

2. místo - Gabriela Soukalová

stíhací závod

SP 2015/16

2. místo - Ondřej Moravec

závod s hromadným startem

SP 2015/16

3. místo - Michal Šlesingr

stíhací závod

SP 2015/16

3. místo - Gabriela Soukalová

vytrvalostní závod

SP 2015/16

1. místo - Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková

štafeta

SP 2014/15

3. místo - Michal Šlesingr

závod s hromadným startem

SP 2014/15

3. místo - Veronika Vítková

závod s hromadným startem

SP 2014/15

1. místo - Gabriela Soukalová

vytrvalostní závod

SP 2013/14

1. místo - Gabriela Soukalová

stíhací závod

SP 2013/14

3. místo - Veronika Vítková

vytrvalostní závod

SP 2013/14

