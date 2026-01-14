Biatlon ONLINE: ženy jedou štafetu v Ruhpoldingu, v české sestavě chybí Davidová
Světový pohár v biatlonu se z Oberhofu přesunul o nějakých 500 kilometrů na jih do Ruhpoldingu. Už ve středu zde elitní seriál pokračuje štafetou žen, poslední před olympijskými hrami v Itálii. Česká sestava se bude muset obejít bez lídryně Markéty Davidové, které dávají trenéři volno. Jak si povede čtveřice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková? Závod startuje ve 14:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu najdete ZDE >>>