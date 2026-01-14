Předplatné

Biatlon ONLINE: ženy jedou štafetu v Ruhpoldingu, v české sestavě chybí Davidová

Video placeholder
Biatlon v Ruhpoldingu: motokrosová trať, podceňovaná střelnice i blázniví fanoušci • Zdroj: isportTV
Tereza Voborníková využila velkého množství chyb soupeřek a ve stíhačce v Oberhofu si výrazně polepšila
Markéta Davidová a Tereza Voborníková dorazily do cíle stíhačky téměř zároveň, mohly si tak rovnou pogratulovat k výkonu
Markéta Davidová obhájila v nedělním stíhacím závodě v Oberhofu 15. místo ze čtvrtečního sprintu
Elvira Öbergová kralovala v Oberhofu jak ve čtvrtečním sprintu, tak v nedělní stíhačce
Markéta Davidová opět ukázala v nedělním stíhacím závodě skvělou běžeckou formu
Tereza Voborníková chybovala na střelnici dvakrát a polepšila si o třináct příček na 16. místo
Jessica Jislová se při štafetě v Oberhofu pořádně potrápila na trati
12
Fotogalerie
iSport.cz
Biatlon
Začít diskusi (0)

Světový pohár v biatlonu se z Oberhofu přesunul o nějakých 500 kilometrů na jih do Ruhpoldingu. Už ve středu zde elitní seriál pokračuje štafetou žen, poslední před olympijskými hrami v Itálii. Česká sestava se bude muset obejít bez lídryně Markéty Davidové, které dávají trenéři volno. Jak si povede čtveřice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková? Závod startuje ve 14:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu najdete ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
Štafeta žen 4×6 km, Ruhpolding

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů