Češky jely i o zlato. Jen jsem čuměla, řekla bezchybná Charvátová. Nakonec jsou páté
Byl to z pohledu českého biatlonu naprosto strhující závod. Až do posledního úseku byla totiž ženská štafeta na Světovém poháru v Ruhpoldingu v boji o medaili, po šesté střelbě dokonce o zlatou. Vybílené terče zaznamenaly Jislová, Charvátová i Voborníková. Až Vinklárková na posledním úseku, jež zaskakovala za odpočívající Markétu Davidovou, musela celkem třikrát opravovat a dovezla českou štafetu na pátém místě. O vítězství si to v cílové rovince rozdaly Italka Vittozziová s Norkou Kirkeeideovou s lepším výsledkem pro Norsko. Program SP v Ruhpoldingu ZDE>>>
Na takové závody se český fanoušek rád dívá. Na minulém díle Světového poháru v Oberhofu se o skvělou podívanou postarala česká mužská štafeta, tentokrát v Ruhpoldingu ji zajistily zase ženy.
Štafetu odstartovala Jessica Jislová, kterou stále trápí v její výkonnosti tréninkové manko z léta. Teď se ale na trati zmáčkla, navíc si hodně pochvalovala skvěle připravené lyže. V kombinaci s bezchybnou střelbou, kterou je ve štafetách v této sezoně pověstná, to vyneslo při první předávce Lucii Charvátové sedmou příčku se ztrátou deseti sekund na medaili.
Charvátová, stejně jako při bronzu v Östersundu, zvládla skvěle střelbu, tentokrát navíc úplně bezchybně. „Já jsem na to jenom čuměla. To bylo krásný, když mi chyběly poslední dvě rány, tak jsem věřila, že to dopadne, minimálně bez trestného kola. A pak to šlo dál, hladce a odjížděla jsem opravdu s velkým úsměvem,“ hodnotila Charvátová v rozhovoru pro ČT sport.
A jelikož na trati tato závodnice potíže nemívá, vyneslo to na předávce 4. místo (ztráta půl sekundy na bronz a 1,2 sekundy na zlato). Charvátová si na svém úseku připsala čtvrtý nejrychlejší běžecký čas, ale s určitou obětí. „Do cílové rovinky jsem chytla křeč do celé nohy a musela jsem to tady rozchodit,“ prozradila.
Na trať vyrazila Tereza Voborníková, která po páté střelecké položce dokonce odvážela českou štafetu na prvním místě, a to díky zcela bezchybné střelbě. Na trati se podle očekávání před ni dostaly rychlé Justine Braisazová-Bouchetová a Elvira Öbergová. Co však bylo pro Voborníkovou pozitivní, že se s nimi v trojici udržela.
Také po šesté střelbě si Češky držely čisté skóre, díky čemuž vyrazila Voborníková ze střelnice na prvním místě, tentokrát už s mnohem větší výhodou 16 sekund na Norku Karoline Knottenovou. Na trati se k Češce výrazně přiblížila také Öbergová a Italka Michela Carrarová. Tyto dvě ji také ještě před sjezdem na stadion na předávku předjely.
Vinklárková se dokázala držet nejlepších
I tak posílala Voborníková na trať finišmanku Terezu Vinklárkovou na třetím místě se ztrátou tří sekund.
Vinklárková, která se v sezoně pohybuje na hraně Světového poháru a nižšího IBU Cupu, se na trati držela na dohled vedoucích závodnic, na střelnici přijížděla pátá. Druhou ranou ale Češka minula, nicméně zvládla rychle dobít a odjíždět na 4. místě. Na této položce se naopak blýskla Lisa Vittozziová super rychlou a bezchybnou střelbou za 19,2 sekundy.
Nic zadarmo jí ale nechtěla dát Francouzka Julia Simonová, a tak byl při poslední střelbě vidět od těchto dvou zpočátku synchronní výkon, Vittozziová ale závěr 8. položky zvládla rychleji. S jednou chybou odstřílela Norka Maren Kirkeeideová, která však v posledním kole odvedla ohromné množství práce na trati a dvojici, která na ni měla k dobru zhruba devět sekund, krátce před cílem dojela a Vittozziovou v cíli i předjela. Norky, kterým tentokrát chyběla v sestavě Ingrid Tandrevoldová, se radovaly z výhry.
Vinklárková, která v sestavě nahradila odpočívající Markétu Davidovou, dojela do cíle jako pátá.
„Terka to ale zvládla krásně. Docela dlouho se držela těch nejlepších, v posledním kole už bylo znát, že síly dochází, ale i na střelnici to skvěle zvládla,“ hodnotil její výkon trenér českých žen Lukáš Dostál.
Závody SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):
Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Norsko (Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová) 1:07:06,2 (0 tr. okruhů + 9 dobíjení), 2. Itálie (Auchentallerová, Wiererová, Carraraová, Vittozziová) -0,9 (0+4), 3. Švédsko (Skottheimová, Gestblomová, E. Öbergová, H. Öbergová) -3,0 (0+7), 4. Francie -10,5 (0+6), 5. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -52,8 (0+3), 6. Německo -1:01,8 (1+8).