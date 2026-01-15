Biatlon ONLINE: poslední mužská štafeta před ZOH, česká čtveřice jede v nezměněném složení
Den po ženských štafetách vyrazí k poslednímu závodu před olympijskými hrami mužské čtveřice. Letitou dominanci norských biatlonistů nedokázali jejich největší rivalové Francouzi ani v letošní sezóně přerušit. Do Ruhpoldingu odcestovala česká mužská výprava v nezměněném složení: Mikyska, Krčmář, Mareček, Hornig. Jak se tomuto kvartetu bude dařit? Závod od 14.30 sledujte ONLINE na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu ZDE>>>