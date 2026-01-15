Biatlon ONLINE: poslední mužská štafeta před ZOH, jak si v Ruhpoldingu povedou Češi?
Den po ženských štafetách vyrazí k poslednímu závodu před olympijskými hrami mužské čtveřice. Letitou dominanci norských biatlonistů nedokázali jejich největší rivalové Francouzi ani v aktuální sezoně přerušit. Do Ruhpoldingu odcestovala česká mužská výprava v nezměněném složení: Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig. Jak se tomuto kvartetu bude dařit?