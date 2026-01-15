Předplatné

Biatlon ONLINE: poslední mužská štafeta před ZOH, jak si v Ruhpoldingu povedou Češi?

Video placeholder
Biatlon v Ruhpoldingu: motokrosová trať, podceňovaná střelnice i blázniví fanoušci • Zdroj: isportTV
Michal Krčmář na trati nedělní mužské štafety v německém Oberhofu
Vetle Sjaastad Christiansen zvládl nejlépe závěrečné kolo nedělní štafety a norský triumf věnoval do nebe Sivertu Guttormu Bakkenovi
Vítězslav Hornig sice na čtvrtém úseku proti hvězdám dělal, co mohl, stačilo to na 6. místo pro českou štafetu
Michal Krčmář a trenér Ondřej Moravec si plácají po povedené štafetě v Oberhofu
Michal Krčmář zazářil na druhém úseku nedělní štafety v Oberhofu
V německém Oberhofu panovalo při nedělních závodech nádherné slunečné počasí
Den po ženských štafetách vyrazí k poslednímu závodu před olympijskými hrami mužské čtveřice. Letitou dominanci norských biatlonistů nedokázali jejich největší rivalové Francouzi ani v aktuální sezoně přerušit. Do Ruhpoldingu odcestovala česká mužská výprava v nezměněném složení: Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig. Jak se tomuto kvartetu bude dařit? Závod od 14.30 sledujte ONLINE na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu ZDE >>>

Štafeta mužů 4×7,5 km, Ruhpolding

