Češi dojeli šestí, Francie poprvé slaví. Mareček musel dobíjet: Byl jsem z toho v háji
Zavedené pořádky se v Ruhpoldingu měnily. Zatímco úvodní tři závody mužské štafety ve Světovém poháru v biatlonu pokaždé skončily vítězstvím Norů, stříbrem Francouzů a bronzem Švédů, tentokrát bylo konečné pořadí jiné. Poprvé v sezoně se z vítězství radovali Francouzi, za které na posledním úseku zazářil Éric Perrot. Češi dojeli šestí, finišmen Michal Krčmář rozpačitý úvod štafety napravil. Program SP v Ruhpoldingu ZDE >>>
Ve švédském Östersundu, rakouském Hochfilzenu i německém Oberhofu to dopadlo naprosto stejně. Zatímco Norsko křepčilo, Francie se Švédskem dojížděly v závěsu. V Ruhpoldingu ale tentokrát slavila Francie, která o více než šest sekund zdolala Nory. Domácí Němci navíc vůbec poprvé v sezoně dojeli na bedně.
Fantastický finiš předvedl Éric Perrot. Třetí muž individuálního pořadí Světového poháru se po poslední střelbě utrhnul Vetlemu Sjastadu Christiansenovi i Němci Philippu Nawrathovi, přičemž svůj náskok uhájil až do cíle. Švédové nakonec medaili nebrali, přitom Martin Ponsiluoma po třetím úseku předával první.
Byť to s českou štafetou dlouho nevypadalo dobře, stejně jako v neděli v Oberhofu skončila šestá. Tomáš Mikyska předával po prvním úseku devátý, mrzelo jej především trojité dobíjení na stojce.
„Musím říct, že jsem byl extrémně nervózní už při nástřelu a pak také při ležce. Moje ležka byla poněkud pomalejší, hodně jsem si to tam hlídal, možná to bylo hlídané až moc. Naštěstí všechno spadlo,“ těšilo Mikysku v rozhovoru pro Českou televizi.
„Stojka mě mrzí. Docela je paradox, že těsně před závodem jsem šel na záchod, kde byl bidet, pět terčíků a prostřední jsem netrefil. Pak jsem udělal to stejné na stojce, ale naštěstí jsem to ještě stihl dostřelit,“ usmál se český reprezentant.
Manko stahovali Hornig a Krčmář
Ve střelbě se příliš nedařilo Jonáši Marečkovi, jenž musel na obou položkách dobíjet. Při ležce netrefil úvodní tři rány, na stojce pak minul poslední dva terče. „Jsem z toho totálně zmatený. Celé dny jsem tady střílel super, bylo tady bezvětří a pak letěly tři vedle. Zároveň jsem neměl nejmenší tušení, kde je mám. Věděl jsem, že v nástřelu jsem to měl lehce vpravo, tak jsem tam dal nějaké cvaky doleva, ale na náhodu,“ popisoval Mareček.
„Když jsem nedal tři ze tří a vůbec jsem netušil, kde je mám, tak jsem si říkal, že taky nemusím dát za tu položku vůbec nic. Tlak byl obrovský a byl jsem z toho úplně v háji. Bylo to hrozné,“ neskrýval Mareček rozčarování.
Českou štafetu vrátil do hry až Vítězslav Hornig, který ji ze čtrnáctého místa posunul na desáté. Při střelbě byl téměř bezchybný, jenže na poslední položce nakonec dobíjel. „Bude mi to ležet v hlavě,“ přiznal Hornig.
„Položka jako taková ne. Že jedna vypadne, se v tomhle typu závodu stane, protože je to prostě totální sprint od začátku do konce. Ale musí se to opravit na první ránu a ne až na druhou,“ mrzelo šestadvacetiletého biatlonistu.
Manko v závěru stahoval i Michal Krčmář, jenž českou štafetu vyšvihl na šestý flek. „Myslím si, že to od nás nebyl úplně perfektní výkon. Oberhof patřil k lepším závodům, ale v tomto tam bude hodně chyb, které klukům budeme vytýkat. Nebýt třetího a čtvrtého úseku, tak jsme se lovili ještě dál. Šesté místo bereme, ale chyb na střelnici bylo hodně,“ komentoval Michael Málek, trenér mužských biatlonistů.
SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Francie (F. Claude, Lombardot, Fillon Maillet, Perrot) 1:08:58,1 (1+4), 2. Norsko (Dale, Laegreid, Uldal, Christiansen) -6,2 (0+7), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Zobel, Nawrath) -7,9 (0+5), 4. Švédsko -24,0 (0+7), 5. Estonsko -38,0 (0+4), 6. Česko (Mikyska, Mareček, Hornig, Krčmář) -1:02,9 (0+12).