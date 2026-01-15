Předplatné

Šesté místo pro štafetu. Češi chybovali na střelnici, Krčmář zaválel na posledním úseku

Biatlon v Ruhpoldingu: motokrosová trať, podceňovaná střelnice i blázniví fanoušci • Zdroj: isportTV
Michal Krčmář na trati nedělní mužské štafety v německém Oberhofu
Vetle Sjaastad Christiansen zvládl nejlépe závěrečné kolo nedělní štafety a norský triumf věnoval do nebe Sivertu Guttormu Bakkenovi
Vítězslav Hornig sice na čtvrtém úseku proti hvězdám dělal, co mohl, stačilo to na 6. místo pro českou štafetu
Michal Krčmář a trenér Ondřej Moravec si plácají po povedené štafetě v Oberhofu
Michal Krčmář zazářil na druhém úseku nedělní štafety v Oberhofu
V německém Oberhofu panovalo při nedělních závodech nádherné slunečné počasí
Biatlonisté Mikyska, Mareček, Hornig a Krčmář byli šestí ve štafetě na SP v Ruhpoldingu, která byla generálkou na ZOH. Zvítězila Francie před Norskem. Program SP v Ruhpoldingu ZDE >>>

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Francie (F. Claude, Lombardot, Fillon Maillet, Perrot) 1:08:58,1 (1+4), 2. Norsko (Dale, Laegreid, Uldal, Christiansen) -6,2 (0+7), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Zobel, Nawrath) -7,9 (0+5), 4. Švédsko -24,0 (0+7), 5. Estonsko -38,0 (0+4), 6. Česko (Mikyska, Mareček, Hornig, Krčmář) -1:02,9 (0+12).

Štafeta mužů 4×7,5 km, Ruhpolding Vítěz: Francie

