Šesté místo pro štafetu. Češi chybovali na střelnici, Krčmář zaválel na posledním úseku
Biatlonisté Mikyska, Mareček, Hornig a Krčmář byli šestí ve štafetě na SP v Ruhpoldingu, která byla generálkou na ZOH. Zvítězila Francie před Norskem. Program SP v Ruhpoldingu ZDE >>>
SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Francie (F. Claude, Lombardot, Fillon Maillet, Perrot) 1:08:58,1 (1+4), 2. Norsko (Dale, Laegreid, Uldal, Christiansen) -6,2 (0+7), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Zobel, Nawrath) -7,9 (0+5), 4. Švédsko -24,0 (0+7), 5. Estonsko -38,0 (0+4), 6. Česko (Mikyska, Mareček, Hornig, Krčmář) -1:02,9 (0+12).