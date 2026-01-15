Předplatné

Davidová vynechá další závod. Upřednostňujeme přípravu na olympiádu, popsal kouč

Důvod k obavám? Markéta Davidová vynechá i páteční sprint Světového poháru v Ruhpoldingu. Nejlepší česká biatlonistka už chyběla ve středeční štafetě, kde kvarteto Jislová, Charvátová, Voborníková a Vinklárková skončilo po skvělé střelbě páté. Podle trenéra Lukáše Dostála ale není Davidová zraněná, dává přednost přípravě na blížící se olympijské hry v Anterselvě.

„U Markéty jsme v tuhle chvíli upřednostnili přípravu na olympijské hry. Už před začátkem sezony jsme plánovali, že může s ohledem na své zranění vynechat nějaké závody. Zároveň jsme ji chtěli mít v Ruhpoldingu, kde se nadále připravuje s celým týmem a má také k dispozici potřebné zázemí,“ popsal Dostál na sociálních sítích Českého biatlonu.

O den dřív si ještě Davidová nebyla jistá, jak se její situace vyvine. „Chtěla bych závodit, celý rok jsem na to trénovala. ale v tom stavu bylo lepší rozhodnutí to nechat na holkách,“ řekla pro ČT sport o absenci ve štafetě.

Davidová kvůli problémům s vyhřezlou ploténkou vynechala většinu minulé sezony, po níž absolvovala operaci. Jejím nejlepším individuálním výsledkem v probíhajícím ročníku je 13. místo ze sprintu v Annecy.

