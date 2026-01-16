Norové do Nového Města s béčkem. Míří trénovat tam, kde zemřel Bakken (†27)
Norští biatlonisté mají za sebou velmi náročné období, hlavně z pohledu psychiky. Ze závodů v Oberhofu letěli na pohřeb kolegy Siverta Bakkena a pak hned zpět do Německa na čtvrteční štafetu do Ruhpoldingu. Možná i proto mají být mnozí z nich „ušetřeni“ cesty do Nového Města na Moravě. Tam chtějí Norové poslat převážně B-tým. „Áčko“ pojede na předolympijské soustředění. Destinace jejich kempu je však, vzhledem k okolnostem, trochu překvapivá. Program SP v biatlonu ZDE>>>
Ačkoliv poslední závody ukázaly něco jiného, norští biatlonisté i v této sezoně vládnou. A nejen ve Světovém poháru, ale také v nižším IBU Cupu. A jelikož i pro ně jsou jasným vrcholem tohoto roku olympijské hry v italské Anterselvě, rozhodli se pro krok, který však možná tolik nepotěší české fanoušky biatlonu.
Francouzský trenér norských mužů totiž v rozhovoru pro ČT sport před čtvrteční mužskou štafetou prozradil, že pokud vše půjde podle plánu, ty největší hvězdy jeho týmu neodcestují do Nového Města na Moravě.
„Hned po Ruhpoldingu plánujeme odjezd na přípravný kemp do Lavazé a do Nového Města by měl vyrazit B-tým,“ řekl Siegfried Mazet. Podle muže, který má vést Nory poslední sezonu a poté svou štaci ukončit, ale ještě není nic zcela jisté.
„Záležet bude i na výsledcích v Ruhpoldingu. Navíc například Johan-Olav Botn minulý SP vynechal a není ani tady, takže ten možná bude raději chtít závodit v Česku. Ale plán A je Nové Město vynechat,“ pokračoval Mazet.
On, stejně jako celý mužský tým, který závodil v Oberhofu, to vzal do Ruhpoldingu přes Lillehammer. Tam se v úterý konalo poslední rozloučení se Sivertem Guttormem Bakkenem, jenž náhle zemřel 23. prosince na soukromém soustředění právě v italském Passu Lavazé, kam nyní jeho kolegové zamíří na finální přípravu před ZOH.
„Bylo pro nás nezbytné, pro naši mysl, abychom se pohřbu zúčastnili. Teď se můžeme posunout dál. Víme, že odešel, a že už má své místo v nebi. Teď se zase můžeme soustředit na závody. Ale rozloučit se s ním bylo opravdu důležité,“ okomentoval Mazet.