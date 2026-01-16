Předplatné

Biatlon ONLINE: čtyři Češky na startu sprintu v Ruhpoldingu, Davidová chybí

Tereza Voborníková chybovala na střelnici dvakrát a polepšila si o třináct příček na 16. místo
Česká štafeta biatlonistek odjela v Ruhpoldingu parádní závod
Lucie Charvátová na trati ženské štafety v Ruhpoldingu
Jessica Jislová se při štafetě v Oberhofu pořádně potrápila na trati
Biatlonový Světový pohár pokračuje v německém Ruhpoldingu sprintem žen na 7,5 kilometru. Na startu chybí Markéta Davidová, která dává přednost přípravě před blížící se olympiádou. Uspěje některá ze zbývající čtveřice českých reprezentantek? ONLINE přenos ze závodu sledujte na iSportu, startuje se ve 14.30.

Startovní čísla českých biatlonistek:

  • 9 Jessica Jislová
  • 30 Lucie Charvátová
  • 36 Tereza Voborníková
  • 59 Tereza Vinklárková

Sledujte on-lineLIVE
Sprint žen 7,5 km, Ruhpolding

