Biatlon ONLINE: čtyři Češky na startu sprintu v Ruhpoldingu, Davidová chybí
Biatlonový Světový pohár pokračuje v německém Ruhpoldingu sprintem žen na 7,5 kilometru. Na startu chybí Markéta Davidová, která dává přednost přípravě před blížící se olympiádou. Uspěje některá ze zbývající čtveřice českých reprezentantek? ONLINE přenos ze závodu sledujte na iSportu, startuje se ve 14.30.
Startovní čísla českých biatlonistek:
- 9 Jessica Jislová
- 30 Lucie Charvátová
- 36 Tereza Voborníková
- 59 Tereza Vinklárková