Češky sprint v Ruhpoldingu nezvládly. Davidovou bolí záda, pojede v Novém Městě?
Skvělá střelba českých biatlonistek ve středeční štafetě na Světovém poháru v německém Ruhpoldingu mohla nalít českým fanouškům optimismus do žil i směrem k dnešnímu sprintu. Jenže tentokrát žádná z nich bezchybnou střelbu nepředvedla, navíc žádná ani nebodovala. Nejlepší Češka ve sprintech Markéta Davidová absentovala kvůli bolestem zad a čeká ji vyšetření. Z výhry se raduje starší ze švédských sester Hanna Öbergová. Program SP v Ruhpoldingu ZDE>>>
Chyběla už ve středeční štafetě. Den nato bylo jasné, že se Markéta Davidová při Světovém poháru v Ruhpoldingu nepředstaví vůbec, protože se s trenéry a lékaři rozhodla nenastoupit do pátečního sprintu. V Německu nicméně s týmem zůstala, aby mohla alespoň trénovat. Což jí ale v pátek bolest zad neumožnila.
„Markéta není ve stoprocentní zdravotní kondici a my určitě nechceme nic podcenit směrem k olympiádě, tudíž vynecháváme závody a budeme se připravovat dále,“ vysvětlil v rozhovoru pro ČT sport kouč českých žen Lukáš Dostál. Ten také připomněl, že možnost neodjet všechny závody kvůli jarní operaci vyhřezlé ploténky ležela na stole už před sezonou.
Všichni sice doufali, že bolest zad, která teď Davidovou trápí, odezní. „Její stav se ale nevrátil do toho původního, jak jsme očekávali, takže z těchhle důvodů vynechává, aby měla čas dát se zase dohromady tak, jak je to potřeba a mohla se dál věnovat přípravě směrem k ZOH,“ dodal Dostál.
Podle něj v případě hlavní tváře českého biatlonu není v této sezoně žádný den stejný. „Je to letos dost proměnlivé, není to tak, že by to bylo dokonalé celou přípravu i sezonu. Ale v tuhle chvíli se to nějakým způsobem ozvalo trošku víc a my určitě nechceme nic podcenit, takže ji necháváme odpočinout,“ zopakoval trenér.
Stejně jako ostatní se i Davidová v neděli vydá směr Nové Město na Moravě, kde je od čtvrtku na programu poslední díl SP před olympijskými hrami. Ženy tam jako první čeká v pátek zkrácený vytrvalostní závod. „V Novém Městě absolvuje nějaká vyšetření, která nám ukážou, co a jak. Ale doufám v to, že Markéta v Novém Městě nastoupí,“ uvedl Dostál.
Charvátová vestoje bojovala s polohou
Pátečního sprintu se tak zúčastnil stejný kvartet jako ženské štafety, navíc i ve stejném pořadí. Jessica Jislová, na rozdíl od středeční štafety, minula vleže třetí ranou, takže musela na trestné kolo. Také vestoje zůstal u české závodnice jeden terč nesestřelen, což v kombinaci se stále váznoucím během indikovalo, že z toho moc dobrý výsledek nebude.
„Na střelnici mě to hodně mrzí. Očividně si nechávám nuly jen na štafety, což taky není špatné. Byly to ale moje chyby, o to víc mě to štve,“ komentovala své střelecké vystoupení v rozhovoru pro ČT sport Jislová. Také z běhu měla smíšené pocity, ale příliš to nechtěla komentovat.
Lucie Charvátová se startovním číslem 30 zvolila v prvním kole svižné tempo, současně na střelnici předvedla vleže bezchybnou položku. Jenže vestoje přišly chyby. První dva terče sice sestřelila a vypadalo to pro ni nadějně. Jenže od třetí rány už to byla jedna chyba za druhou. Před posledním výstřelem ještě lehce upravila polohu, nicméně k úspěchu to nevedlo.
„Stojka mě velmi zamrzela. Bojovala jsem tam s polohou, moc dlouho jsem čekala na první ránu, třikrát jsem si přešlápla, pak jsem byla strašně nejistá a rozplynulo se to,“ sypala si popel na hlavu Charvátová.
Ani Tereza Voborníková nenapodobila výkon ze štafety, tentokrát už vleže jednou chybovala. Vestoje pak přidala další dvě trestná kola. „Podmínky byly stejné jako ve štafetě, ale já jsem se celý den necítila moc dobře,“ shrnula drobná blondýnka.
Stejně jako ve středu byla i v pátečním sprintu poslední startující Češkou Tereza Vinklárková. Ta i tentokrát vleže jednou netrefila, nyní to pro ni ale znamenalo trestné kolo, tedy 150 metrů navíc. Vestoje si ale své skóre vylepšila, když terče vybílila. Díky této položce tak byla nejlepší českou závodnicí, což se potvrdilo také v cíli. Jenže z toho bylo až 47. místo, tedy s účastí v nedělním stíhacím závodu, ale bez bodů. Do stíhačky mohou zasáhnout ještě 54. Charvátová a 60. Voborníková.
O prvenství si to rozdaly ty největší hvězdy. Nejprve dělala radost domácímu publiku Franziska Preussová, kterou ale z pomyslného křesla pro vedoucí závodnici vyšoupla Lou Jeanmonnotová. Na vedoucí ženu Světového poháru i sprintů ale dotíraly Italka Lisa Vittozziová, Finka Suvi Minkkinenová nebo třeba Hanna Öbergová. Švédka nakonec byla jediná, komu se povedlo dostat před Jeanmonnotovou, a to o 7,5 sekundy. Třetí skončila Vittozziová s mankem 11,7 sekundy na Öbergovou, na čtvrtém místě skončila Hannina sestra Elvira. Je ale dost pravděpodobné, že žádnou z rodinného klanu Öbergových fanoušci v Novém Města na Moravě neuvidí. Stejně jako většina norských mužů totiž dávají přednost přípravě na ZOH v Anterselvě.
SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):
Ženy - sprint (7,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 19:10,7 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -7,5 (0), 3. Vittozziová (It.) -11,7 (0), 4. E. Öbergová (Švéd.) -14,6 (0), 5. Preussová (Něm.) -16,5 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -28,5 (0), ...47. Vinklárková -1:49,1 (1), 54. Charvátová -1:58,3 (3), 60. Voborníková -2:15,1 (3), 72. Jislová (všechny ČR) -2:32,8 (2).
Průběžné pořadí SP (po 11 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 628, 2. Minkkinenová 548, 3. Kirkeeideová (Nor.) 521, 4. H. Öbergová 485, 5. E. Öbergová 475, 6. Magnussonová (Švéd.) 471, ...26. Voborníková 156, 29. Davidová 145, 30. Charvátová 136.