Grónská biatlonistka před ZOH: Trump je obrovský idiot. Ať už mě klidně nepustí do USA
Nemíchat politiku a olympiádu? Už tři týdny před startem her v Miláně a Cortině je jasné, že to letos půjde jen těžko. Grónská biatlonistka Ukaleq Slettemarková si kvůli nátlaku amerického prezidenta na získání největšího ostrova na světě od Dánska nebere servítky. „Hodně o tom doma mluvíme a jsem z toho upřímně naštvaná. Donald Trump je obrovský idiot,“ sdělila webu dánského veřejnoprávního rozhlasu DR Sporten.
Juniorská mistryně světa z roku 2019 společně s bratrem Sondrem ještě nemá nominaci na olympiádu jistou, ale velmi pravděpodobně se tak stane. A pak na něm hrdě bude pochodovat pod dánskou vlajkou.
Zatímco ve Světovém poháru mohou závodit jako reprezentanti Grónska, olympijská pravidla jsou jiná a u jejich jména bude zářit dánská vlajka, s takovým nastavením Slettemarkovi nemají problém.
„Beru to tak, že reprezentujeme celé království. Možná jednoho dne budeme moci reprezentovat Grónsko i na olympiádě. Teď jsme ale nesmírně hrdí, že můžeme reprezentovat Dánsko,“ říká Sondre Slettemark, který se zapojil stejně jako sestra zatím pouze do dvou dílů aktuální sezony Světového poháru.
Naopak americké snahy o ovládnutí Grónska u nich nemají pochopení. Je možné, že pod olympijskými kruhy to dají sourozenci otevřeně najevo.
„Sportovci mají na tak globální akci svůj hlas. Určitě ho chci využít. Pokud ale se Sondrem uděláme jakékoli prohlášení, nejspíš už nás nikdy nepustí do USA. A s tím jsem úplně v pohodě,“ hlásí grónská biatlonistka.
Trumpa vnímá silně negativně. „Nemá žádné pochopení pro naši kulturu ani pro to, jaká je grónská společnost. Je to děsivé a představujeme si i ty nejhorší scénáře.“