Promarněné šance ve sprintu, Krčmář v posledním kole spadl: Jsem totální hňup!
Po výborném výkonu ve čtvrteční štafetě měl Michal Krčmář skvěle našlápnuto také v sobotním sprintu. Téměř po třech letech zvládl bezchybnou střelbu a uháněl za svým top výsledkem. Jenže v posledním kole přišlo něco, za co si pak Krčmář hodně nadával. „Rozbil jsem si hubu,“ procedil mezi zuby. I tak je na 15. místě nejlepším Čechem závodu. Vítězslav Hornig si totiž zase nadával za hloupé chyby vestoje. Z výhry se raduje Sebastian Samuelsson, který napodobil krajanku Hannu Öbergovou.
Čtvrteční výkony Michala Krčmáře a Vítězslava Horniga ze štafety ve Světovém poháru v Ruhpoldingu slibovaly do sobotního sprintu zajímavou podívanou. Což zpočátku také oba potvrzovali.
Krčmář odstartoval závod dobře, při střelbě vleže nechyboval. Stejně začal také Vítězslav Hornig, navíc předvedl ještě o fous rychlejší položku (26 sekund) a šel se startovním číslem 22 na vedoucí pozici. Pěknou položku vleže vyšvihl také Tomáš Mikyska, jenž v rychlém tempu (22,1 sekundy) sestřelil všechny terčíky.
Položka vestoje už ale přinesla rozdíly. Krčmář poprvé od roku 2023 sestřelil ve sprintu všech deset terčů, navíc také na trati mu to odsýpalo, což slibovalo pro českého reprezentanta nadějný výsledek. Střelba vestoje mu zabrala 25,5 sekundy.
Jenže pak na trati přišlo něco, co se nevešlo do záběrů televizních kamer.
„Rozbil jsem si hubu. Pardon. Jsem totální hňup,“ nadával si Krčmář po závodě v rozhovoru pro ČT sport.
„Celé kolo pracuju na tom, abych Hofera předjel a v posledním sjezdu v zatáčce, když jsem si šel pro odraz, abych ještě zafinišoval, tak jsem si kopl mezi nohy, dal jsem si levou o zem a spadl jsem. Deset vteřin určitě, protože tam člověk ztratí rychlost, musí se znovu rozjíždět. Aaaaa, já už nevím… Štve mě to!“ vysvětloval český biatlonista, co se na trati stalo.
Naštvání a současně zklamání z něj jen sršelo. „Doufám, že se to někdy sejde v ten pravý moment. Když už jedu takřka perfektní závod, kdy jsem tam na poslední kolo chytl Christiansena, s kterým jsem jel, který mě vytáhl, vlastně díky němu jsem se dostal před Lukase (Hofera), tak pak udělám zase takovouhle svoji chybu v nájezdu do kopce po sjezdu. Ach jo… Jdeme dál, uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavřel své povídání.
Lehce uklidňovat ho může, že v případě desetisekundového zdržení vlivem pádu by mu to v sobotu stejně na top 10 nedalo.
Také Hornig přiznal: Dvě hloupé chyby
To Hornig promarnil nadějný závod ještě dřív. Vestoje rychlou střelbou zariskoval, důsledkem čehož byly dva nesestřelené terče a zdržení na trestném kole.
„Musel bych použít slova, která tady před diváky říkat nechci. Takže takto: Opravdu mě to štve. Takové dvě hloupé chyby, které jsem udělal, to se nemá stávat,“ vyčítal si Hornig.
Co se tedy na střelnici stalo? „Trefil jsem první, přebil jsem a ve chvíli, kdy jsem najížděl na druhou, se mi zbraň trošičku pohnula v rameni. Jestli tam byla trošku pokroucená kombinéza a ona z toho vyskočila, zbraň se pohnula a já jsem do toho vystřelil. Takže ta rána je někde mezi terči, strašně daleko. A ta druhá, to se nesmí stát, to byla chyba v najetí na terč nebo něco takového. Prostě dvě hloupé chyby,“ krčil rameny v SP nejlépe postavený český muž.
Na lyžích se ale Hornigovi jelo dobře, chválil také český servis.
Stejně jako Krčmář také Mikyska zvládl vestoje zopakovat skóre z „ležky“. Jeho ale stále limitují běžecké časy, takže i s čistou střelbou mu to vystačilo na 19. místo.
Mikuláš Karlík rozběhl závod v pěkném tempu, jenže v lepším výsledku mu zabránila nejprve jedna chyba vleže, k čemuž pak na „stojce“ přidal dvě trestná kola. To Jonáš Mareček sice chyboval „jen“ dvakrát, ale výkon na trati ho odsunul až na 75. místo, jako jediný se tak nekvalifikoval do nedělního stíhacího závodu.
Na páteční švédský úspěch Hanny Öbergové navázal ve sprintu mužů její kolega Sebastian Samuelsson, jenž zvítězil s čistou střelbou o 17,6 sekundy před jednou chybujícím lídrem SP Tommasem Giacomelem, o dalších 17 sekund za ním byl Nor Isak Frey.
SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):
Muži - sprint 10 km: 1. Samuelsson (Švéd.) 21:53,8 (0), 2. Giacomel (It.) -17,6 (1), 3. Frey (Nor.) -34,1 (0), 4. Fillon Maillet -41,2 (0), 5. Perrot (oba Fr.) -42,2 (1), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -45,8 (1), ...15. Krčmář -1:05,7 (0), 19. Mikyska -1:18,5 (0), 28. Hornig -1:28,8 (2), 48. Karlík -1:57,1 (3), 75. Mareček (všichni ČR) -2:37,0 (2).
Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. Giacomel 686, 2. Samuelsson 595, 3. Perrot 579, 4. Botn (Nor.) 560, 5. Fillon Maillet 430, 6. Dale-Skjevdal (Nor.) 411, ...20. Hornig 210, 23. Krčmář 168, 48. Karlík 47, 55. Mikyska 30, 64. Mareček 20, 84. Štvrtecký (ČR) 4.