Biatlon ONLINE: Češky si ve stíhačce polepšily, Vinklárková s jedinou chybou
Stíhací závod žen na Světovém poháru v Ruhpoldingu ovládla francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová. Všechny tři Češky si oproti nepovedené sobotě výsledkově polepšily, nejlépe z nich dojela třiatřicátá Tereza Vinklárková. Mužský závod začíná v 15 hodin, Michal Krčmář bude vyrážet z 15. místa, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig jen těsně za ním. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu najdete ZDE >>>
Po sobotním sprintu měly české závodnice ke spokojenosti pořádně daleko. Tereza Vinklárková vyjela do stíhacího závodu sedmačtyřicátá, Lucie Charvátová čtyřiapadesátá a Tereza Voborníková z posledního šedesáté příčky.
Největší skok zaznamenala Vinklárková, která z dvaceti terčů minula jediný. V cíli jí proto patřilo třiatřicáté místo. „Myslím si, že Terka předvedla povedený výkon. Celý tento svěťák je pro ni zdařilý. Nezbývá nic jiného, než jí gratulovat, protože si myslím, že 33. místo je u ní krásné. Jela super, vedle sebe měla rychlé holky, kterých se byla schopná držet,“ smeknul kouč českých biatlonistek Lukáš Dostál.
O deset míst si navzdory čtyřem trestným kolům polepšila padesátá Voborníková. Charvátová, jež chybovala šestkrát, skončila dvaapadesátá. „Rány byly těsné, ale bohužel pokud se chce někdo posouvat, musí střílet nuly a zároveň střílet rychle. To se u Terky a Lucie nepovedlo,“ mrzelo Dostála.
Stíhací závod žen v Ruhpoldingu si podmanila Francouzka Lou Jeanmonnotová, která po výhrách ve sprintu v Hochfilzenu a stíhacím závodě v Annecy zapsala třetí skalp v sezoně. Střílela rychle a téměř bezchybně. Zaváhala pouze při poslední položce.
Do závěrečného kola závodu vyběhla s devítisekundovým náskokem, který Švédka Hanna Öbergová postupně stahovala, jenže před cílem už jí došly síly. Bronz brala Camille Benedová, další reprezentantka Francie.