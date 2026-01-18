Předplatné

Biatlon ONLINE: Češky si ve stíhačce polepšily, Vinklárková s jedinou chybou

Video placeholder
Biatlon v Ruhpoldingu: motokrosová trať, podceňovaná střelnice i blázniví fanoušci • Zdroj: isportTV
Tomáš Mikyska skončil ve sprintu v Ruhpoldingu na 19. místě, což je jeho nejlepší výsledek v kariéře
Michal Krčmář skvěle zastřílel ve sprintu v Ruhpoldingu, v závěrečném kole ovšem spadl
Lucie Charvátová na trati ženské štafety v Ruhpoldingu
Michal Krčmář dokázal po letech zajet sprint bez jediné chyby, skončil na 15. místě
Jonáš Mareček chyboval ve sprintu dvakrát na střelnici a v nedělní stíhačce se nepředstaví
Štafeta biatlonistů v Ruhpoldingu
10
Fotogalerie
Daniel Fekets
Biatlon
Vstoupit do diskuse (1)

Stíhací závod žen na Světovém poháru v Ruhpoldingu ovládla francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová. Všechny tři Češky si oproti nepovedené sobotě výsledkově polepšily, nejlépe z nich dojela třiatřicátá Tereza Vinklárková. Mužský závod začíná v 15 hodin, Michal Krčmář bude vyrážet z 15. místa, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig jen těsně za ním. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu najdete ZDE >>>

Po sobotním sprintu měly české závodnice ke spokojenosti pořádně daleko. Tereza Vinklárková vyjela do stíhacího závodu sedmačtyřicátá, Lucie Charvátová čtyřiapadesátá a Tereza Voborníková z posledního šedesáté příčky.

Největší skok zaznamenala Vinklárková, která z dvaceti terčů minula jediný. V cíli jí proto patřilo třiatřicáté místo. „Myslím si, že Terka předvedla povedený výkon. Celý tento svěťák je pro ni zdařilý. Nezbývá nic jiného, než jí gratulovat, protože si myslím, že 33. místo je u ní krásné. Jela super, vedle sebe měla rychlé holky, kterých se byla schopná držet,“ smeknul kouč českých biatlonistek Lukáš Dostál.

O deset míst si navzdory čtyřem trestným kolům polepšila padesátá Voborníková. Charvátová, jež chybovala šestkrát, skončila dvaapadesátá. „Rány byly těsné, ale bohužel pokud se chce někdo posouvat, musí střílet nuly a zároveň střílet rychle. To se u Terky a Lucie nepovedlo,“ mrzelo Dostála.

Stíhací závod žen v Ruhpoldingu si podmanila Francouzka Lou Jeanmonnotová, která po výhrách ve sprintu v Hochfilzenu a stíhacím závodě v Annecy zapsala třetí skalp v sezoně. Střílela rychle a téměř bezchybně. Zaváhala pouze při poslední položce.

Do závěrečného kola závodu vyběhla s devítisekundovým náskokem, který Švédka Hanna Öbergová postupně stahovala, jenže před cílem už jí došly síly. Bronz brala Camille Benedová, další reprezentantka Francie.

KonecLIVE
Stíhací závod žen 10 km, Ruhpolding Vítěz: L. Jeanmonnotová (FRA)

Sledujte on-lineLIVE
Stíhací závod mužů 12,5 km, Ruhpolding

Vstoupit do diskuze (1)

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů