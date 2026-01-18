Mikyska ve stíhačce dlouho bojoval o desítku, mezi ženami se posouvala Vinklárková
Stíhací závod žen na Světovém poháru v Ruhpoldingu ovládla francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová. Všechny tři Češky si oproti nepovedené sobotě výsledkově polepšily, nejlépe z nich dojela třiatřicátá Tereza Vinklárková. To muži bojovali na vyšších příčkách. Tomáš Mikyska ještě před poslední střelbou jel v první desítce, pak ale chyboval a skončil na 21. místě. Vítězslav Hornig dojel těsně za ním na dvaadvacáté pozici. Program SP v Ruhpoldingu najdete ZDE >>>
Mikyska si dlouho vedl z Čechů suverénně nejlépe, do závodu vyběhl jako 19. a od druhé bezchybné položky útočil na nejlepší desítku. Na trati ztrácel, ale třetí nula mu pořád dávala šanci na výrazné zlepšení. Nakonec po devatenácti přesných ranách dvacátý terč minul.
„Při poslední ráně jsem si vzpomněl na mistrovství světa, na Nové Město, jak jsem nedal poslední ránu, a zase jsem ji nedal. Jsem vocas, no. Ještě nikdy jsem nedal čtyři nuly. Říkal jsem si, že to tady padne..., tak nepadlo,“ řekl České televizi.
V běhu potom i v závěrečném kole několik pozic ztratil a celkově si o dvě místa pohoršil. „Dneska jsem na to neměl. Už když jsem se vzbudil, tak jsem byl takový rozlámaný,“ uznal.
Ve finiši Mikyska o desetinu sekundy porazil Horniga, který se blýskl nejrychlejší střelbou v závodě. Situaci si zkomplikoval dvěma chybami na první ležce. „Nevím, co to tam bylo. Vůbec jsem nebyl schopný se uklidnit, všechny ty rány byly takové roztěkané,“ popsal položku, po které se propadl až do páté desítky. Pak už minul jen jednou a nakonec si oproti sprintu o sedm míst polepšil.
Na dvě trestná kola musel po úvodní střelbě také nejlepší Čech ze sprintu Krčmář. Ten podobně jako Hornig nakonec skončil na třech chybách a propadl se o čtrnáct míst. Poslední český zástupce Tomáš Karlík se čtyřmi trestnými koly obsadil 52. místo.
Z vítězství se radoval desátý muž sprintu Dale Skjevdal, jenž udělal jen jednu chybu a v závěrečném kole předstihl Francouze Erica Perrota. Třetí skončil Švéd Martin Ponsiluoma těsně před Francouzem Fabienem Claudem, jenž na čtvrté místo vylétl ze 37. pozice.
Po sobotním sprintu měly české závodnice ke spokojenosti pořádně daleko. Tereza Vinklárková vyjela do stíhacího závodu sedmačtyřicátá, Lucie Charvátová čtyřiapadesátá a Tereza Voborníková z posledního šedesáté příčky.
Největší skok zaznamenala Vinklárková, která z dvaceti terčů minula jediný. V cíli jí proto patřilo třiatřicáté místo. „Myslím si, že Terka předvedla povedený výkon. Celý tento svěťák je pro ni zdařilý. Nezbývá nic jiného, než jí gratulovat, protože si myslím, že 33. místo je u ní krásné. Jela super, vedle sebe měla rychlé holky, kterých se byla schopná držet,“ smeknul kouč českých biatlonistek Lukáš Dostál.
O deset míst si navzdory čtyřem trestným kolům polepšila padesátá Voborníková. Charvátová, jež chybovala šestkrát, skončila dvaapadesátá. „Rány byly těsné, ale bohužel pokud se chce někdo posouvat, musí střílet nuly a zároveň střílet rychle. To se u Terky a Lucie nepovedlo,“ mrzelo Dostála.
Stíhací závod žen v Ruhpoldingu si podmanila Francouzka Lou Jeanmonnotová, která po výhrách ve sprintu v Hochfilzenu a stíhacím závodě v Annecy zapsala třetí skalp v sezoně. Střílela rychle a téměř bezchybně. Zaváhala pouze při poslední položce.
Do závěrečného kola závodu vyběhla s devítisekundovým náskokem, který Švédka Hanna Öbergová postupně stahovala, jenže před cílem už jí došly síly. Bronz brala Camille Benedová, další reprezentantka Francie.