SP v biatlonu Nové Město na Moravě: program, výsledky, vstupenky, nominace a kde sledovat živě?
Vrchol biatlonové sezony u nás, to je Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Ten se letos posunul na leden a představuje poslední biatlonový podnik před zimními olympijskými hrami v Miláně. Před domácí kulisou se čeští reprezentanti budou chtít předvést v plné parádě. První závod čeká biatlonisty ve čtvrtek 22. ledna od 18:15, ten závěrečný fanoušci uvidí v neděli 25. ledna ve stejném čase. Program, výsledky, českou nominaci a informace o vstupenkách, to vše naleznete v článku. Program SP v biatlonu nalezente ZDE>>>
Program SP biatlon 2025/26 Nové Město na Moravě
Datum a čas
Výsledek
Krátký individuál mužů
|ČT 22. 1. 2026 (18:15)
Krátký individuál žen
|PÁ 23. 1. 2026 (18:15)
Smíšená štafeta dvojic
|SO 24. 1. 2026 (13:15)
Smíšená štafeta
|SO 24. 1. 2026 (15:10)
Hromadný start mužů
|NE 25. 1. 2026 (15:15)
Hromadný start žen
|NE 25. 1. 2026 (18:15)
Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě začíná ve středu 22. ledna od 18:15.
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26
Sezóna začíná 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po lednových závodech v Ruhpoldingu (k 18. 1. 2026).
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Giacomel (Itálie) - 736 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 718 bodů
SPRINT
1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 307 bodů
1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Botn (Norsko) - 90 bodů
1. Wiererová (Itálie) - 90 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Giacomel (Itálie) - 90 bodů
1. Kirkeeideová (Norsko) - 90 bodů
Česká nominace na SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026
Složení českého týmu pro Nové Město ještě není definitivní. Otazník visí hlavně nad Markétou Davidovou, která vynechala několik letošních závodů kvůli loňskému zranění a upřednostňuje přípravu na ZOH 2026. Na domácím podniku se však jistě představí stálice české sestavy – Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a další.
- Ženy:
- Muži:
Vstupenky na biatlon v Novém Městě na Moravě 2026
Permanentky na český biatlonový svátek jsou už vyprodané. K dispozici zůstávají jednodenní lístky v cenách od 250 do 1 100 Kč v závislosti na konkrétním dni a disciplíně. Náročnější diváci mohou využít VIP vstupenky, kde se cena permanentky může vyšplhat až na 20 000 Kč. Vstupenky naleznete ZDE>>>
České biatlonové úspěchy v Novém Městě na Moravě 🇨🇿
Česká výprava na úspěch před domácím publikem čeká již 6 let. Poslední medailí byl bronz Markéty Davidové ve Sprintu v roce 2020. Nejúspěšnější závodnicí je legendární biatlonistka Gabriela Soukalová, která má z Vysočina Areny tři cenné kovy včetně zlata ze závodu s hromadným startem v roce 2016.
|Umístění
|Disciplína
|Ročník
|🥉 3. místo - Markéta Davidová
|Sprint
|SP 2019/2020
|🥇 1. místo - Gabriela Soukalová
|Závod s hromadným startem
|SP 2016/2017
|🥈 2. místo - Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec
|Smíšená štafeta
|SP 2014/15
|🥉 3. místo - Veronika Vítková
|Sprint
|SP 2014/15
|🥉 3. místo - Vítková, Soukalová, Soukup, Moravec
|Smíšená štafeta
|MS 2013