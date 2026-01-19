Předplatné

Michal Krčmář se připravuje na první střelbu ve čtvrtečním sprintu v Novém Městě na Moravě
Zdroj: ČTK / Pavlíček Luboš
Vítězslav Hornig byl nejlepším Čechem ve čtvrtečním sprintu, dojel patnáctý
Michal Krčmář během sprintu v Novém Městě na Moravě
Štafeta biatlonistů v Ruhpoldingu
Česká štafeta biatlonistek odjela v Ruhpoldingu parádní závod
Lucie Charvátová na trati ženské štafety v Ruhpoldingu
10
Vrchol biatlonové sezony u nás, to je Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Ten se letos posunul na leden a představuje poslední biatlonový podnik před zimními olympijskými hrami v Miláně. Před domácí kulisou se čeští reprezentanti budou chtít předvést v plné parádě. První závod čeká biatlonisty ve čtvrtek 22. ledna od 18:15, ten závěrečný fanoušci uvidí v neděli 25. ledna ve stejném čase. Program, výsledky, českou nominaci a informace o vstupenkách, to vše naleznete v článku. Program SP v biatlonu nalezente ZDE>>>

Program SP biatlon 2025/26 Nové Město na Moravě

Datum a čas

Výsledek

Krátký individuál mužů

ČT 22. 1. 2026 (18:15) 

Krátký individuál žen

PÁ 23. 1. 2026 (18:15) 

Smíšená štafeta dvojic

SO 24. 1. 2026 (13:15) 

Smíšená štafeta

SO 24. 1. 2026 (15:10) 

Hromadný start mužů

NE 25. 1. 2026 (15:15) 

Hromadný start žen

NE 25. 1. 2026 (18:15) 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě začíná ve středu 22. ledna od 18:15.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26

Sezóna začíná 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po lednových závodech v Ruhpoldingu (k 18. 1. 2026).

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Giacomel (Itálie) - 736 bodů
2. Perrot (Francie) - 654 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 640 bodů
...
20. Hornig (ČR) - 229 bodů
25. Krčmář (ČR) - 180 bodů
47. Mikyska (ČR) - 50 bodů
49. Karlík (ČR) - 47 bodů
65. Mareček (ČR) - 20 bodů
85. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 718 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 582 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 576 bodů
...
28. Voborníková (ČR) - 156 bodů
29. Davidová (ČR) - 145 bodů
30. Charvátová (ČR) - 136 bodů
78. Vinklárková (ČR) - 8 bodů

SPRINT

1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
2. Samuelsson (Švédsko) - 274 bodů
3. Perrot (Francie) - 241 bodů
...
21. Hornig (ČR) - 87 bodů
25. Krčmář (ČR) - 71 bodů
44. Mikyska (ČR) - 30 bodů
56. Karlík (ČR) - 15 bodů
65. Mareček (ČR) - 9 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 255 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 239 bodů
...
25. Davidová (ČR) - 75 bodů
29. Voborníková (ČR) - 59 bodů
31. Charvátová (ČR) - 55 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 307 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 296 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 264 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 95 bodů
24. Krčmář (ČR) - 71 bodů
39. Karlík (ČR) - 32 bodů
46. Mikyska (ČR) - 20 bodů
56. Mareček (ČR) - 11 bodů
71. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 277 bodů
3. H. Öbergová (Švédsko) - 245 bodů
...
24. Charvátová (ČR) - 71 bodů
27. Davidová (ČR) - 68 bodů
33. Voborníková (ČR) - 55 bodů
64. Vinklárková (ČR) - 8 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Botn (Norsko) - 90 bodů
2. Uldal (Norsko) - 75 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 65 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 22 bodů
30. Krčmář (ČR) - 11 bodů

1. Wiererová (Itálie) - 90 bodů
2. Leinamová (Finsko) - 75 bodů
3. Benedová (Francie) - 65 bodů
...
24. Voborníková (ČR) - 17 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Giacomel (Itálie) - 90 bodů
2. Perrot (Francie) - 75 bodů
3. Christiansen (Norsko) - 65 bodů
...
14. Krčmář (ČR) - 27 bodů
16. Hornig (ČR) - 25 bodů

1. Kirkeeideová (Norsko) - 90 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 75 bodů
3. Braisazová-Bouchetová (Francie) - 65 bodů
...
16. Voborníková (ČR) - 25 bodů
26. Charvátová (ČR) - 10 bodů
30. Davidová (ČR) - 2 body

Česká nominace na SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026

Složení českého týmu pro Nové Město ještě není definitivní. Otazník visí hlavně nad Markétou Davidovou, která vynechala několik letošních závodů kvůli loňskému zranění a upřednostňuje přípravu na ZOH 2026. Na domácím podniku se však jistě představí stálice české sestavy – Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a další.

  • Ženy: 
  • Muži: 

Vstupenky na biatlon v Novém Městě na Moravě 2026

Permanentky na český biatlonový svátek jsou už vyprodané. K dispozici zůstávají jednodenní lístky v cenách od 250 do 1 100 Kč v závislosti na konkrétním dni a disciplíně. Náročnější diváci mohou využít VIP vstupenky, kde se cena permanentky může vyšplhat až na 20 000 Kč. Vstupenky naleznete ZDE>>>

České biatlonové úspěchy v Novém Městě na Moravě 🇨🇿

Česká výprava na úspěch před domácím publikem čeká již 6 let. Poslední medailí byl bronz Markéty Davidové ve Sprintu v roce 2020. Nejúspěšnější závodnicí je legendární biatlonistka Gabriela Soukalová, která má z Vysočina Areny tři cenné kovy včetně zlata ze závodu s hromadným startem v roce 2016.

UmístěníDisciplínaRočník
🥉 3. místo - Markéta DavidováSprintSP 2019/2020
🥇 1. místo - Gabriela SoukalováZávod s hromadným startemSP 2016/2017
🥈 2. místo - Vítková, Soukalová, Šlesingr, MoravecSmíšená štafetaSP 2014/15
🥉 3. místo - Veronika VítkováSprintSP 2014/15
🥉 3. místo - Vítková, Soukalová, Soukup, MoravecSmíšená štafetaMS 2013

Začít diskuzi

