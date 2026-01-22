Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod mužů v NMNM, Češi před domácím publikem chybují
Biatlonový Světový pohár je zpátky v Česku! Poslední zastávka před olympijskými hrami v Novém Městě na Moravě začne zkráceným individuálním závodem mužů na 15 kilometrů. Před burácejícím publikem ve Vysočina Areně se představí celkem pět českých biatlonistů: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska a Petr Hák, pro kterého půjde o premiérový závod mezi elitou v této sezoně. Závod startuje v 18:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>