Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod mužů v NMNM, Češi před domácím publikem chybují

Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Michal Krčmář dokázal po letech zajet sprint bez jediné chyby, skončil na 15. místě
Michal Krčmář skvěle zastřílel ve sprintu v Ruhpoldingu, v závěrečném kole ovšem spadl
Michal Krčmář na trati nedělní mužské štafety v německém Oberhofu
Vetle Sjaastad Christiansen zvládl nejlépe závěrečné kolo nedělní štafety a norský triumf věnoval do nebe Sivertu Guttormu Bakkenovi
Vítězslav Hornig sice na čtvrtém úseku proti hvězdám dělal, co mohl, stačilo to na 6. místo pro českou štafetu
Michal Krčmář a trenér Ondřej Moravec si plácají po povedené štafetě v Oberhofu
Biatlonový Světový pohár je zpátky v Česku! Poslední zastávka před olympijskými hrami v Novém Městě na Moravě začne zkráceným individuálním závodem mužů na 15 kilometrů. Před burácejícím publikem ve Vysočina Areně se představí celkem pět českých biatlonistů: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska a Petr Hák, pro kterého půjde o premiérový závod mezi elitou v této sezoně. Závod startuje v 18:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>

Individuální závod mužů 15 km, Nové Město n. M.

