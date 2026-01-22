Češi před domácím publikem chybovali, nejlépe dojel dvacátý Krčmář. Vládli Francouzi
Zkrácený vytrvalostní závod biatlonistů na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě vyhrál Francouz Éric Perrot. Z českých reprezentantů si v úvodním závodě předolympijské zastávky seriálu na Vysočině vedl nejlépe Michal Krčmář, jenž se třemi chybami obsadil 20. místo. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>
Perrot díky čisté střelbě a čtvrtému nejrychlejšímu běhu vyhrál o 41,8 sekundy před krajanem Émilienem Jacquelinem, který rovněž střílel přesně. Třetí skončil s nulou šestatřicetiletý Ital Lukas Hofer, pro něhož to byly ve vytrvalostním závodě první stupně vítězů v kariéře.
Krčmář nabral penalizaci 2:15 minuty, na vítěze ztratil tři a půl minuty a uzavřel druhou desítku. V závěrečném běžeckém okruhu na dálku předstihl krajana Vítězslava Horniga, jenž byl se stejnou střeleckou bilancí o šest sekund pomalejší a zařadil se 23. pozici. Žádný další český biatlonista nebodoval.