Předplatné

Češi před domácím publikem chybovali, nejlépe dojel dvacátý Krčmář. Vládli Francouzi

Video placeholder
Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Michal Krčmář dokázal po letech zajet sprint bez jediné chyby, skončil na 15. místě
Michal Krčmář skvěle zastřílel ve sprintu v Ruhpoldingu, v závěrečném kole ovšem spadl
Michal Krčmář na trati nedělní mužské štafety v německém Oberhofu
Vetle Sjaastad Christiansen zvládl nejlépe závěrečné kolo nedělní štafety a norský triumf věnoval do nebe Sivertu Guttormu Bakkenovi
Vítězslav Hornig sice na čtvrtém úseku proti hvězdám dělal, co mohl, stačilo to na 6. místo pro českou štafetu
Michal Krčmář a trenér Ondřej Moravec si plácají po povedené štafetě v Oberhofu
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Biatlon
Vstoupit do diskuse (1)

Zkrácený vytrvalostní závod biatlonistů na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě vyhrál Francouz Éric Perrot. Z českých reprezentantů si v úvodním závodě předolympijské zastávky seriálu na Vysočině vedl nejlépe Michal Krčmář, jenž se třemi chybami obsadil 20. místo. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>

Perrot díky čisté střelbě a čtvrtému nejrychlejšímu běhu vyhrál o 41,8 sekundy před krajanem Émilienem Jacquelinem, který rovněž střílel přesně. Třetí skončil s nulou šestatřicetiletý Ital Lukas Hofer, pro něhož to byly ve vytrvalostním závodě první stupně vítězů v kariéře.

Krčmář nabral penalizaci 2:15 minuty, na vítěze ztratil tři a půl minuty a uzavřel druhou desítku. V závěrečném běžeckém okruhu na dálku předstihl krajana Vítězslava Horniga, jenž byl se stejnou střeleckou bilancí o šest sekund pomalejší a zařadil se 23. pozici. Žádný další český biatlonista nebodoval.

Sledujte on-lineLIVE
Individuální závod mužů 15 km, Nové Město n. M. Vítěz: E. Perrot (FRA)

Vstoupit do diskuze (1)

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů