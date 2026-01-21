Nominace na OH? Hák myslel, že mu chtějí trenéři jen pogratulovat k výkonům
Pro některé to byl jasný cíl, ke kterému se musí se svými výkony upínat. Někteří už si tímhle procesem výběru prošli několikrát. A pro jiné je to úplná premiéra a splněný sen, u nějž chvílemi ani nevěřili, že by se mohl splnit. Třeba Petra Háka v první chvíli ani nenapadlo, že mu trenéři volají právě kvůli pozvánce na zimní olympijské hry.
V olympijské nominaci českého biatlonového týmu jsou jména, se kterými se počítalo na základě jejich dlouhodobých výsledků ve Světovém poháru i na předchozích mistrovstvích světa. A také nováčci, kteří mohli některé třeba překvapit. Většinu z nominovaných uvidí fanoušci i nyní na SP v Novém Městě na Moravě, kde se koná poslední prověrka formy před vrcholem sezony v Anterselvě.
Podle nominačních kritérií, kdy prvním bodem bylo umístění v SP v top 30, bylo v posledních týdnech jasné, že v mužském týmu toto splňují Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Jenže dokud to není oficiální… „Je to určitě úleva, protože před sezonou člověk nevěděl, jak na tom bude. Myslím si, že v týmu je nás letos poměrně hodně, kteří o to byli schopní bojovat,“ prozradil Hornig během tréninků ve Vysočina Areně.
Když jim nominaci už v neděli oznámili trenéři, nebylo to prý jen strohé: Jedeš na olympiádu.
„Po závodech jsme měli týmovou poradu, na níž nám nominaci oznamovali. Říkali nám i veškeré důvody, které je k ní vedly,“ přiblížil Hornig zákulisí.
Překvapní mužské sestavy pro ZOH Petr Hák na této poradě nebyl, protože závodil na Slovensku v Osrblie v rámci nižšího IBU Cupu. Tomu tato zpráva přiletěla do ucha z telefonu.
„Volali mi moji trenéři Ondra Moravec a Michael Málek,“ řekl Hák. Když uviděl jejich jméno na displeji telefonu, vůbec jej nenapadlo, že by mu mohli volat kvůli olympiádě.
„Myslel jsem, že po povedeném víkendu na Slovensku mi chtějí pogratulovat nebo se mnou závody rozebrat, protože jsme se dlouho neviděli. Po pár minutách gratulací mi oznámili, že by mě chtěli nominovat,“ vyprávěl dvaadvacetiletý biatlonista.
Olympijské hry ale nejsou v jeho rodině žádnou novinkou. Jeho maminka Eva a tatínek Zdeněk s nimi mají své zkušenosti, takže byli za syna rádi. „Maminka byla dojatá, tatínek taky. Oni sami vědí, jaké je dostat se na olympiádu a jaké asi zažívám pocity.“
Tereza Voborníková, která je v SP nejlépe postavenou českou ženou, z nominace tolik nervózní být nemusela. Přesto ale byla.
„Dostat se na olympiádu jsem si strašně přála a jsem moc šťastná, že se to podařilo. A nejen že se to podařilo mně, ale i Mikulášovi a že můžeme jet spolu. I za něj mi spadl obrovský kámen ze srdce. O to víc je radost znásobená, že se nám to podařilo oběma,“ připomněla svého přítele Karlíka.
Po absenci v Pekingu před čtyřmi lety vyrazí do Anterselvy i zkušená Lucie Charvátová. „Vždycky je to plné nervozity a očekávání. Trochu jsem se uklidnila po prvních závodech v Östersundu. Nějaké pěkné výsledky jsem si splnila a doufala jsem, že budou dostačující na olympijskou nominaci, ale současně samozřejmě v létě to bylo lehce nervózní, byl na nás i lehký tlak zespoda,“ zmínila dvaatřicetiletá sportovkyně mladé závodnice tlačící se do A-týmu.
Z B-týmu, a tím pádem z IBU Cupu, se na ZOH dostala díky vzestupu formy Tereza Vinklárková. „Je to splněný sen. Všechno jsem to směřovala až sem a vlastně si pořád ještě neuvědomuju, že se mi to povedlo,“ rozplývala se závodnice, která po dřívějších zdravotních lapáliích už počítala s koncem kariéry. Sama tak neví, zda ji účast pod pěti kruhy nahlodá a ještě si to rozmyslí.
Program SP v NMNM
- Čtvrtek 18:15 zkrácený vytrvalostní závod muži
- Pátek 18:15 zkrácený vytrvalostní závod ženy
- Sobota 13:15 smíšená štafeta dvojic, 15:10 smíšená štafeta
- Neděle 15:15 závod s hromadným startem muži, 18:15 závod s hromadným startem ženy