Náhradnice za Davidovou Plecháčová: Nominace na domácí SP byl šok. A co olympiáda?
Teprve vstoupila do juniorské kategorie, studuje poslední ročník sportovního gymnázia. Přesto už se Ilona Plecháčová občas objevuje v závodech Světového poháru, loni jela ženskou štafetu na mistrovství světa. A nyní je i náhradnicí pro olympijské hry. I pro ni je to trochu fičák. „Možnost porovnat se s holkama z áčka je ale pro mě motivace,“ přiznala současně devatenáctiletá slečna. Program SP v Novém Městě na Moravě ZDE >>>
V tomto prostředí si pořád připadá ještě trochu nepatřičně. V devatenácti letech ji v pátek čeká čtvrtý závod ve Světovém poháru, druhý v domácím prostředí novoměstské Vysočina Areny.
Loni v březnu startovala v ženské štafetě, stejně jako už předtím v únoru na mistrovství světa dospělých v Lenzerheide. Nyní to bude ale něco trochu jiného. První individuální start před tribunami plnými domácích fanoušků.
„Hrozně se těším. Jsem samozřejmě trošku nervózní, ale doufám, že nervozita půjde po startu stranou a předvedu to, co dělám na trénincích a co umím,“ přeje si rodačka z Jilemnice.
S nominací na tyto závody původně nepočítala. „Byl to trošku šok, když mi zavolali, že tady pojedu. Jela jsem zde štafetu, což je něco jiného než individuál.“
Ano, ženy odstartují svůj program v Novém Městě na Moravě zkráceným vytrvalostním závodem. Právě tato kratší varianta ale čerstvé juniorce vyhovuje. „Kdyby byl dlouhý, tak ho možná ani nepojedu, protože s ním ještě nemám zkušenosti. Takže jsem ráda, že to je ten zkrácený a že si ho můžu zajet,“ vítá dorostenecká mistryně světa právě v této disciplíně.
ZOH? Jsem připravená
V nominaci na domácí závody Světového poháru nahradila Markétu Davidovou, které se vrátily bolesti zad, v minulých dnech absolvovala vyšetření a věnuje se rehabilitaci a odpočinku. Plecháčová je také v záloze na olympijské hry v Itálii, kdyby Davidová, případně jiná Češka, nemohla z jakéhokoliv důvodu odjet.
„Jsem jako náhradnice připravená a kdyby bylo náhodou potřeba, tak bych na olympiádu hrozně ráda jela. Uvidíme, jak na tom bude Markéta, ale doufám, že se dá dokupy,“ komentovala své jméno na seznamu náhradníků.
Článek pokračuje pod grafikou
Přesto sama stále cítí, že závody nejvyšší úrovně jsou ještě trochu jiná liga. „I v poháru IBU je to rozdíl oproti tomu, kde bych měla jezdit, tedy v juniorských závodech. Ale beru to všechno s nadhledem, snažím se dělat jen to, co umím z tréninků, a bojuju,“ popsala studentka gymnázia v Jilemnici.
Tam je ve čtvrtém, tedy maturitním ročníku. „Poslední ročník mám rozložený, takže maturovat budu až za rok. Snažím se všechno doplnit hned po příjezdu, ale není to jednoduché,“ přiznala.
Jako juniorka spadá do B-týmu k trenérovi Jindřichu Šikolovi, se kterým absolvovala i celou letní přípravu. Už v ní tajně snila o možné olympijské nominaci. „Připravovala jsem se, že by něco takového mohlo nastat, že bych mohla dostat šanci se porovnat s holkama. To mě hodně motivovalo. Ale i když to teď nevyjde, doufám, že za čtyři roky už nominovaná budu,“ vyhlíží Plecháčová příležitosti dalších let.
Jejich součástí bude i páteční start ve vytrvalostním závodu v té nejvyšší lize, tedy ve Světovém poháru.