Biatlon ONLINE: Krátký vytrvalostní závod žen v Novém Městě, v akci je pět Češek
Biatlonový Světový pohár dnes pokračuje dalším závodem v Novém Městě na Moravě. Zaplněná Vysočina Arena si v pátek vychutná krátký vytrvalostní závod žen na 12,5 kilometru. V akci se představí celkem pět českých závodnic: Jessica Jislová (č. 13), Lucie Charvátová (č. 18), Tereza Voborníková (č. 26), Tereza Vinklárková (č. 45) a Ilona Plecháčová (č. 73). Jak si povedou? Závod startuje v 18:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>