Biatlon ONLINE: Zkrácený vytrvalostní závod žen v Novém Městě, v akci je pět Češek

Video placeholder
Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Tereza Vinklárková dovezla českou štafetu v Ruhpoldingu na parádním 5. místě
Ilona Plecháčová má za sebou už několik závodů ve Světovém poháru, nyní se představí i v Novém Městě na Moravě
Tereza Vinklárková během sprintu v Ruhpoldingu
Biatlonový Světový pohár dnes pokračuje dalším závodem v Novém Městě na Moravě. Zaplněná Vysočina Arena si v pátek vychutná krátký vytrvalostní závod žen na 12,5 kilometru. V akci se představí celkem pět českých závodnic: Jessica Jislová (č. 13), Lucie Charvátová (č. 18), Tereza Voborníková (č. 26), Tereza Vinklárková (č. 45) a Ilona Plecháčová (č. 73). Jak si povedou? Závod startuje v 18:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>

Individuální závod žen 12,5 km, Nové Město n. M.

