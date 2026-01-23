Plecháčová (19) pobláznila Nové Město. Náhradnice zajela životní závod, slzy štěstí v cíli
V závodech Světového poháru je stále spíš na zkušenou. Ale devatenáctiletá juniorka Ilona Plecháčová ukazuje, že i když je stále paf z toho, když potkává hvězdy jako Dorothea Wiererová, Franziska Preussová a podobně, v závodech se ničeho nezalekne. V tom pátečním zkráceném vytrvalostním zajela 18. místo, svůj nejlepší výsledek v SP. Tereza Voborníková před domácím publikem vytáhla nejlepší výkon této sezony, když skončila desátá. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>
Z pohledu boje o vítězství v ženských závodech se toho ani ve Vysočina Areně až tolik nezměnilo. Vítězství ve zkráceném vytrvalostním závodu vybojovala Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová, za ní byla krajanka Lou Jeanmonnotová. Ovšem z českého pohledu to bylo před domácími tribunami, na které se poskládalo téměř 18 tisíc fanoušků, mnohem veselejší, než v předchozích závodech Světového poháru.
Aktuální česká jednička Tereza Voborníková předvedla v závodu, kde se za každý netrefený terč přičítalo 45 sekund, střelbu se dvěma chybami - po jedné při každé střelbě vestoje. Ve výsledku je z toho pro ni desáté místo, což je její nejlepší umístění v individuálních závodech v této sezoně.
„Jsem spokojená. Po protrápeném minulém týdnu je to rozhodně povedenější výsledek. Tady v Novém Městě si to musí člověk na střelnici trochu víc hlídat, protože nechce, aby se mu ty vteřinky načítaly,“ řekla Voborníková ke svému výkonu.
Prozradila také, že závody v Ruhpoldingu, kde skončila ve sprintu 60. a ve stíhacím závodu 50. ji trochu zlomily. „Nebyla jsem na tom psychicky nejlíp, takže jsem ráda, že teď je to o dost veselejší výsledek.“
Plecháčová: Na tohle nepůjde zapomenout
Slzičky štěstí pak v cíli ukáply opravdu hodně dojaté Iloně Plecháčové. Devatenáctiletá juniorka jela v bouřícím Novém Městě svůj první individuální závod. A ten se jí náramně povedl. Na střelnici minula z dvaceti pouze jediný terč a v cíli se její jméno objevilo na 18. místě.
„Jsem strašně šťastná, že to takhle dopadlo. Dneska se mi bude špatně usínat, protože na tohle nepůjde jen tak zapomenout,“ vyprávěla poté, co se v šatně teple oblékla a cestou za novináři se objala s celou svou rodinou. „Jsou tady mamka, taťka, ségra, babička s dědou. Ti mi říkali, že je to neskutečné, že to byl nejlepší zážitek. A že to byl fakt úžasný závod a jsou na mě hrozně pyšní,“ pochlubila se svěřenkyně Jindřicha Šikoly, kterému nezapomněla poděkovat.
Když vjela na stadion na cílovou rovinku, tribuny bouřily a hnaly ji, na ní však bylo vidět, že už jede úplně z posledních sil. „Bylo to ale skvělé. Dojela jsem do cíle a vůbec jsme nevěděla, co se děje. Pak jsem se zvedla a musela jsem všem zamávat. Fakt jim strašně moc děkuju za podporu,“ vyprávěla plná dojmů rodačka z Jilemnice.
Potěšil ji také zájem soupeřek. Jeden z rozhovorů dávala vedle vítězky minulého ročníku SP Franzisky Preussové. „Všimla jsem si jí tam. I Julia Simonová mi v tunelu gratulovala, takže já jsem úplně v sedmém nebi. Fakt splněný sen.“
V sobotu se jedou na Vysočině smíšené štafety. Do té dvojic Češi nominovali Lucii Charvátovou a Tomáše Mikysku. Tu pro čtyři členy pojedou Jessica Jislová, Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. „První úsek pojede Jessica. Je to o tom, že rozjíždí i ženskou štafetu a viděli jsme několikrát v sezoně, že to dokáže přivézt relativně v kontaktu a že je dobrou volbou na rozjíždění,“ vysvětlil Michael Málek nominaci Jislové, která včera skončila 68. s šesti netrefenými terči.