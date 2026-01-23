Předplatné

Voborníková skončila ve vytrvalostním závodě desátá. Životní úspěch Plecháčové

Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Biatlonistka Tereza Voborníková doběhla desátá ve zkráceném vytrvalostním závodu na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Devatenáctiletá Ilona Plecháčová, která v českém týmu nahradila zdravotně indisponovanou Markétu Davidovou, skončila jako druhá nejlepší z Češek na 18. místě. Vyhrála Justine Braisazová-Bouchetová z Francie před krajankou Lou Jeanmonnotovou. Třetí skončila Němka Franziska Preussová. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>

Voborníková se v olympijské generálce na Vysočině dostala v závodu na 12,5 km do první desítky se dvěma chybami na střelnici a v průběžném pořadí SP se posunula na 25. místo. Za vítězkou, která minula jen jednou, zaostala o 1:44,6 minuty. Plecháčová zvládla střelbu rovněž s jediným minutým terčem jako nejlepší z domácích biatlonistek a ztratila 2:29,7.

Další Češky chybovaly ve Vysočina areně na střelnici shodně šestkrát a do první padesátky se nevešly. Lucie Charvátová navzdory solidnímu běhu obsadila 52., Tereza Vinklárková 66. a Jessica Jislová 68. místo.

Braisazová-Bouchetová svůj výkon podpořila nejrychlejším běžeckým časem a krajanku porazila o 1,4 sekundy. Jeanmonnotová, jež minula rovněž jediný terč, si díky druhému místu upevnila vedení v celkovém hodnocení SP. Preussová, jež netrefila dva terče, zaostala za vítězkou už o více než minutu.

Individuální závod žen 12,5 km, Nové Město n. M. Vítěz: J. Braisazová-Bouchetová (FRA)

