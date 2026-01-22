Vinklárková (27) si řekla: Dám tomu poslední šanci. Splní si sen a pak? Konec kariéry
Vždy patřila mezi závodnice na pomezí nižšího IBU Cupu a Světového poháru. Hlavně kvůli zdravotním problémům, které ji trápily celou její kariéru. Před touto sezonou si Tereza Vinklárková (27) řekla: Dám tomu poslední šanci. A ono to klaplo. Nejen že jí zdraví umožnilo podávat výkony, jaké si představovala, ale díky nim se dostala i do nominace na olympijské hry v Anterselvě. Jenže to vypadá, že se bude držet ještě jiného předsevzetí z jara: po sezoně chce ukončit kariéru. Nebo?
Na svém kontě má jen třicet startů ve Světovém poháru, tedy nejvyšší biatlonové lize. V minulých sezonách totiž Tereza Vinklárková kvůli častým nemocem nepodávala dostatečné výkony. Teď to ale bylo jiné. Přes interní nominační závody se dostala na první díl SP. Pak zase závodila v IBU Cupu, kde si v přímé konkurenci dalších mladých závodnic zajistila nominaci na SP do Ruhpoldingu a poté, co ukázala v ženské štafetě i stíhacím závodu, i na olympiádu.
Jaký je to pocit zajistit si účast na ZOH?
„Asi splněný sen. Všechno jsem to směřovala až sem a vlastně si pořád ještě neuvědomuju, že se mi to povedlo.“
Uvažovala jste v létě, že by se něco takového mohlo podařit?
„V létě ještě hodně. Podzim a první trimestr jsem si říkala: Jo, tak už to budu brát zlehka, uvidíme, hlavně se na nic neupínat. Také jsem si už říkala, že je to 50 na 50. Když to nedopadne, svět se nezboří. Určitě i bez olympiády žije spousta lidí. Ale nakonec to opravdu dopadlo a je to super. S tím jsem začínala přípravu na tuto sezonu a je neuvěřitelné, že se mi to povedlo.“
Vy jste byla už předtím nalomená, jestli neskončit s biatlonem. Je to vzpruha do dalších sezon?
„Opravdu jsem se rozhodla letošní sezonou ukončit svou kariéru za každou cenu. Jsem hrozně ráda, že vrchol dopadl. Pak jsem si říkala, jestli mě ZOH zlomí. Když mi bude výkonnost růst k lepším příčkám, jestli mě to nějak přesvědčí. Samozřejmě tomu ještě nechávám prostor. Ale spíš to mám v hlavě srovnané, že by to bylo perfektní zakončení, splněný sen. Odmalička jsem se snažila o účast na olympiádě, což se podařilo. Myslím, že by to bylo krásné zakončení.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Nebyla by to škoda, takhle brzo končit?
„Za mě už se to líp snad ani povést nemohlo. Jak se říká, že v nejlepším se má přestat, tak co se týče mé kariéry, tak zdravotní stránka opravdu nevycházela podle představ. Tajně jsem si myslela, že fyzické maximum mám jinde, ale bohužel fyzický fond nestačí, potřebujeme i zdraví a to tam roky nebylo. Takže už jsem to nechtěla lámat přes koleno. Takže jsem si říkala: Letos poslední rok, dám tomu poslední šanci. Ale spíš kvůli zdraví, než že by mě ten sport nebavil. A čekala jsem, jak to vyjde. Musím samozřejmě zaklepat, ještě je to pořád před námi, ale zdravotně to letos tak nějak vycházelo, byly jenom nějaké malé výpadky. Ale už to nechci pokoušet dál. Je to rozhodnutí do dalšího roku, je to strašného času a úsilí. Už bych se možná chtěla začít realizovat někde jinde, i třeba v jiném sportu.“
V jakém?
„Tak nějak mě nalomily dálkové běhy na lyžích. Ale na to se taky potřebuje dlouho trénovat. Já mám fond z lyžování v trošku jiném pohybu. Ještě je to samozřejmě ve hvězdách. Teď se těším na všechno, co mě ještě letos čeká.“
Co vás trápilo zdravotně?
„To právě vůbec nevíme. Prošla jsem různými imunologickými vyšetřeními, ale nic se neprokázalo. Už jsem ztrácela naději, říkala jsem si, že to asi někdo napsané nemá, co se týče zdravotní stránky. Když člověk neví, tak to nejde lámat přes koleno. Opravdu nevím. Bylo tam časté imunologické onemocnění a vůbec jsme nevěděli příčinu.“