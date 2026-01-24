Předplatné

Biatlon ONLINE: Diskvalifikace vítězů! Češi šestí - skvělý běh, ale častá dobíjení

Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Lucie Charvátová na trati ženské štafety v Ruhpoldingu
Tereza Vinklárková během sprintu v Ruhpoldingu
Michal Krčmář byl nejlepším českým závodníkem ve zkráceném vytrvalostním závodě v Novém Městě, dojel dvacátý
Daniel Fekets, Romana Barboříková
Biatlon
Sobotní program biatlonového Světového poháru pokračuje v Novém Městě na Moravě smíšenými štafetami. Jako první šli do akce Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou, kteří v závodě dvojic obsadili šestou příčku. První místo bralo původně Německo, jenže nakonec bylo diskvalifikováno. Triumf tak slaví Finové. „Ustát to tady byl oříšek, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali velmi dobře,“ hlásila Charvátová v rozhovoru pro ČT sport. Klasická smíšená štafeta je na programu od 15.10, sledujte ji ONLINE na webu iSport. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>

Smíšená štafeta jednotlivců, Nové Město na Moravě Vítěz: M. Fichtnerová, L. Pfund (GER)

Na lyžích to české štafetě dvojic klaplo na výbornou, ze všech týmů měla nejlepší běžecký čas. „Na trati to bylo fajn, i když jsem se po ránu úplně necítil. Nakonec to nebylo tak špatné. Děkujeme servisu, že jsme měli fakt dobré lyže,“ poukázal Tomáš Mikyska.

„Bylo to fajn, po pátku mě běžecký výkon překvapil. Necítím se úplně na to, ale paradoxně ve třetím týdnu na tom nikdy nebývám vyloženě špatně. Myslím si, že potvrzuju takový svůj stabilní trend,“ navázala Lucie Charvátová.

Jenže střelbou si už Češi tolik nepomohli. Dvaatřicetiletá biatlonistka ze čtyř střeleckých položek pokaždé minimálně jednou chybovala, dohromady tak domácí dvojice třináctkrát dobíjela.

Po třetí střelbě v závodě navíc musel Mikyska na trestné kolo, což tým připravilo o další cenné sekundy. „Určitě to nebylo dobré. Že se mi první položka nepovedla, jsem si vyčítal celé druhé kolo. Za tu poslední jsem rád, ale reálně to bylo na mnohem víc. Možná jsme klidně mohli jet o medaili,“ komentoval Mikyska.

Úvodní závod sobotního dne se nejvíc vydařil Němcům, jenže ti byli zhruba patnáct minut po finiši diskvalifikováni z důvodu porušení bezpečnostních pravidel. Marlene Fichtnerová při výjezdu ze střelnice neměla správně nasazenou zbraň na obou ramenou. Dodatečně proto slavilo Finsko, které mělo dlouho nahráno zásluhou Suvi Minkkinenové. Druhá dojela Francie, třetí pak Norsko.

Smíšená štafeta mužů a žen, Nové Město na Moravě

