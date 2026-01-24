Česká biatlonová paráda, domácí medaile po jedenácti letech! Strhující finiš Krčmáře
Nové Město na Moravě zažilo obrovskou euforii. Česká smíšená štafeta totiž znovu po jedenácti letech dojela v domácím prostředí v rámci Světového poháru na bedně. O bronz se zasloužila sestava ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. „Je to nádherný výsledek, hlavně že se to povedlo doma před tolika diváky. Jsme za to rádi. Myslím si, že to byl pěkný závod,“ hodnotil trenér biatlonistů Michael Málek. V závodě dvojic skončili Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou šestí. První místo bralo původně Německo, jenže nakonec bylo diskvalifikováno. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>
Přitom po úvodním úseku, který měla na starost Jessica Jislová, to příliš optimisticky nevypadalo. Česká biatlonistka musela čtyřikrát dobíjet. „Musím pochválit lyže, protože ty jsem měla perfektní. Na téhle trati to bylo strašně znát, hodně mi to pomáhalo. Cítila jsem, že se mi konečně jede docela normálně, snad poprvé v této sezoně. Nebála jsem se do toho trošku jít, ale jsem tady nervózní. Fanoušci jsou skvělí, ale na člověku si to prostě vybírá daň,“ uvedla Jislová po přejetí cílové rovinky.
Následně předala Tereze Voborníkové, která byla na střelnici bezchybná. „Nulu jsem nastřílela ve štafetě i loni. Bylo to super. Jsem moc ráda, že se mi to podařilo zrovna tady, a že jsem mohla naší štafetu trošku povytáhnout,“ radovala se. „Tím, že je to potřetí, co jsem tady v Novém Městě s fanoušky, musím říct, že letos je nervozita ze všeho nejmenší. Je to fakt neuvěřitelné.“
I Vítězslav Hornig, jenž minul dva terče, předával na pátém místě. Fantastický závod českých reprezentantů pak korunoval finišmen Michal Krčmář, na jehož strhující závěr byl Američan Maxime Germain krátký. Česká smíšená štafeta brala v Novém Městě na Moravě medaili po jedenácti letech. Zlato patřilo Italům, stříbro pak favorizovaným Francouzům.
Diskvalifikace vítězů smíšených dvojic
Jako první šli v sobotu do akce Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou, kteří v závodě dvojic obsadili šestou příčku. První místo bralo původně Německo, jenže nakonec bylo diskvalifikováno z důvodu porušení bezpečnostních pravidel. Marlene Fichtnerová totiž při výjezdu ze střelnice neměla správně nasazenou zbraň. Triumf proto slavili Finové, druhá dojela Francie, třetí naopak Norsko. „Ustát to tady byl oříšek, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali velmi dobře,“ hlásila Charvátová v rozhovoru pro ČT sport.
Na lyžích to české štafetě dvojic klaplo na výbornou, ze všech týmů měla nejlepší běžecký čas. „Na trati to bylo fajn, i když jsem se po ránu úplně necítil. Nakonec to nebylo tak špatné. Děkujeme servisu, že jsme měli fakt dobré lyže,“ poukázal Tomáš Mikyska.
„Bylo to fajn, po pátku mě běžecký výkon překvapil. Necítím se úplně na to, ale paradoxně ve třetím týdnu na tom nikdy nebývám vyloženě špatně. Myslím si, že potvrzuju takový svůj stabilní trend,“ navázala Lucie Charvátová.
Jenže střelbou si už Češi tolik nepomohli. Dvaatřicetiletá biatlonistka ze čtyř střeleckých položek pokaždé minimálně jednou chybovala, dohromady tak domácí dvojice třináctkrát dobíjela.
Po třetí střelbě v závodě navíc musel Mikyska na trestné kolo, což tým připravilo o další cenné sekundy. „Určitě to nebylo dobré. Že se mi první položka nepovedla, jsem si vyčítal celé druhé kolo. Za tu poslední jsem rád, ale reálně to bylo na mnohem víc. Možná jsme klidně mohli jet o medaili,“ komentoval Mikyska.