Předplatné

Smíšená štafeta má domácí bronz! Ve Vysočina Areně mocně finišoval Krčmář

Video placeholder
Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Smíšená štafeta slaví třetí místo
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Michal Krčmář ve Vysočina Areně
Michal Krčmář v Novém Městě na Moravě
Tomáš Mikyska a Lucie Charvátová během závodu
10
Fotogalerie
Daniel Fekets, Romana Barboříková
Biatlon
Vstoupit do diskuse (8)

Česká smíšená štafeta získala ve Světovém poháru v Novém Městě na Moravě bronzové medaile! Na stupně vítězů ji dotáhl finišující Michal Krčmář. Jako první šli ale do akce v závodě dvojic Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou, kteří v závodě dvojic obsadili šestou příčku. První místo bralo původně Německo, jenže nakonec bylo diskvalifikováno. Triumf tak slaví Finové. „Ustát to tady byl oříšek, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali velmi dobře,“ hlásila Charvátová v rozhovoru pro ČT sport. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
Smíšená štafeta mužů a žen, Nové Město na Moravě Vítěz: Itálie

Na lyžích to české štafetě dvojic klaplo na výbornou, ze všech týmů měla nejlepší běžecký čas. „Na trati to bylo fajn, i když jsem se po ránu úplně necítil. Nakonec to nebylo tak špatné. Děkujeme servisu, že jsme měli fakt dobré lyže,“ poukázal Tomáš Mikyska.

„Bylo to fajn, po pátku mě běžecký výkon překvapil. Necítím se úplně na to, ale paradoxně ve třetím týdnu na tom nikdy nebývám vyloženě špatně. Myslím si, že potvrzuju takový svůj stabilní trend,“ navázala Lucie Charvátová.

Jenže střelbou si už Češi tolik nepomohli. Dvaatřicetiletá biatlonistka ze čtyř střeleckých položek pokaždé minimálně jednou chybovala, dohromady tak domácí dvojice třináctkrát dobíjela.

Po třetí střelbě v závodě navíc musel Mikyska na trestné kolo, což tým připravilo o další cenné sekundy. „Určitě to nebylo dobré. Že se mi první položka nepovedla, jsem si vyčítal celé druhé kolo. Za tu poslední jsem rád, ale reálně to bylo na mnohem víc. Možná jsme klidně mohli jet o medaili,“ komentoval Mikyska.

Úvodní závod sobotního dne se nejvíc vydařil Němcům, jenže ti byli zhruba patnáct minut po finiši diskvalifikováni z důvodu porušení bezpečnostních pravidel. Marlene Fichtnerová při výjezdu ze střelnice neměla správně nasazenou zbraň na obou ramenou. Dodatečně proto slavilo Finsko, které mělo dlouho nahráno zásluhou Suvi Minkkinenové. Druhá dojela Francie, třetí pak Norsko.

KonecLIVE
Smíšená štafeta jednotlivců, Nové Město na Moravě Vítěz: S. Minkkinenová, T. Seppälä (FIN)

Vstoupit do diskuze (8)

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů