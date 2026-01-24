Smíšená štafeta má domácí bronz! Ve Vysočina Areně mocně finišoval Krčmář
Česká smíšená štafeta získala ve Světovém poháru v Novém Městě na Moravě bronzové medaile! Na stupně vítězů ji dotáhl finišující Michal Krčmář. Jako první šli ale do akce v závodě dvojic Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou, kteří v závodě dvojic obsadili šestou příčku. První místo bralo původně Německo, jenže nakonec bylo diskvalifikováno. Triumf tak slaví Finové. „Ustát to tady byl oříšek, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali velmi dobře,“ hlásila Charvátová v rozhovoru pro ČT sport. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>
Na lyžích to české štafetě dvojic klaplo na výbornou, ze všech týmů měla nejlepší běžecký čas. „Na trati to bylo fajn, i když jsem se po ránu úplně necítil. Nakonec to nebylo tak špatné. Děkujeme servisu, že jsme měli fakt dobré lyže,“ poukázal Tomáš Mikyska.
„Bylo to fajn, po pátku mě běžecký výkon překvapil. Necítím se úplně na to, ale paradoxně ve třetím týdnu na tom nikdy nebývám vyloženě špatně. Myslím si, že potvrzuju takový svůj stabilní trend,“ navázala Lucie Charvátová.
Jenže střelbou si už Češi tolik nepomohli. Dvaatřicetiletá biatlonistka ze čtyř střeleckých položek pokaždé minimálně jednou chybovala, dohromady tak domácí dvojice třináctkrát dobíjela.
Po třetí střelbě v závodě navíc musel Mikyska na trestné kolo, což tým připravilo o další cenné sekundy. „Určitě to nebylo dobré. Že se mi první položka nepovedla, jsem si vyčítal celé druhé kolo. Za tu poslední jsem rád, ale reálně to bylo na mnohem víc. Možná jsme klidně mohli jet o medaili,“ komentoval Mikyska.
Úvodní závod sobotního dne se nejvíc vydařil Němcům, jenže ti byli zhruba patnáct minut po finiši diskvalifikováni z důvodu porušení bezpečnostních pravidel. Marlene Fichtnerová při výjezdu ze střelnice neměla správně nasazenou zbraň na obou ramenou. Dodatečně proto slavilo Finsko, které mělo dlouho nahráno zásluhou Suvi Minkkinenové. Druhá dojela Francie, třetí pak Norsko.