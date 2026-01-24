Předplatné

Nečekaný úspěch? Voborníková sháněla od diváků startovní číslo, Jislová běžela pro lyže

Video placeholder
Čeští biatlonisté Hornig a Krčmář: Kdo říká, že olympiádu nemá v hlavě, lže • Zdroj: isportTV
Radost Michala Krčmáře po bronzové štafetě v Novém Městě na Moravě
Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková
Český tým se raduje s Michalem Krčmářem
Euforie ve Vysočina Areně, Češi slaví bronz
Smíšená štafeta slaví třetí místo
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
10
Fotogalerie
Romana Barboříková
Biatlon
Začít diskusi (0)

Někteří členové bronzové smíšené štafety sice tvrdili, že Michalu Krčmářovi po poslední střelbě věřili, že už to do medailového konce dotáhne. Nicméně činy říkají něco trochu jiného. Tereza Voborníková musela mezi fanoušky shánět své startovní číslo, Jessica Jislová zase před focením utíkala pro lyže. „Mrzí mě, že jsem tam ty první okamžiky nebyla, bez čísla mě nechtěli pustit,“ litovala Voborníková. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>

Milé trapasy ve stylu Gabriely Soukalové se vracejí. Tenhle úspěch se tak členům smíšené štafety vryje do pamětí hned z několika důvodů. Před tím, než mohli v sobotu Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář oslavit třetí místo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, musely hlavně ženy napravovat drobná faux pas.

Když dorazil Krčmář do cíle, jako první za ním běžela Jislová. Voborníkovou pořadatelé, kteří mají jasné instrukce, na plochu nepustili. Neměla totiž na sobě své startovní číslo.

„Malinko mě mrzí, že jsem nemohla do cíle, protože jsem po svém úseku odhodila číslo fanouškům a oni mě tam bez něj dost suverénně nechtěli pustit,“ vyprávěla drobná blondýnka už ale s úsměvem tuto historku.

Na drobnou chybu své kolegyně upozornil i Krčmář. Někteří jeho kolegové totiž povídali, jak mu v závěrečném okruhu věřili a byli klidní, že to dotáhne do úspěšného konce. „Když odjížděli s Germainem do posledního kola, tak už jsem tak nervózní nebyl, protože vím, co dokáže. A když jede o medaili, nechá tam absolutně všechno,“ říkal Hornig.

Voborníková: Aspoň jsme to nezakřikli

„Zase na druhou stranu Terka hodila číslo fanouškům, takže ta mi moc nevěřila. Tak se to trochu vyrovnalo,“ smál se Krčmář.

Bez startovního čísla by se Voborníková dost těžko dostávala za svými kolegy na plochu novoměstské arény. Nebyla to ale jediná věc, která Čechům chyběla. Když pak došlo na focení slavících biatlonistů, musela Jislová odběhnout do zákulisí.

„No ještě na to nejsme moc zvyklí. Já odhodila číslo, neměli jsme zbraně, hole byly v buňce, Jess pak utíkala pro lyže. Muselo se to nějak poslepovat, ale všechno dobře dopadlo. A aspoň jsme to nezakřikli,“ culila se Voborníková.

Společně pak mohli oslavit úspěch, který v Novém Městě na Moravě ve smíšené štafetě zažili naposledy před 11 lety Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec. Ti vybojovali stříbrné medaile.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů