Nečekaný úspěch? Voborníková sháněla od diváků startovní číslo, Jislová běžela pro lyže
Někteří členové bronzové smíšené štafety sice tvrdili, že Michalu Krčmářovi po poslední střelbě věřili, že už to do medailového konce dotáhne. Nicméně činy říkají něco trochu jiného. Tereza Voborníková musela mezi fanoušky shánět své startovní číslo, Jessica Jislová zase před focením utíkala pro lyže. „Mrzí mě, že jsem tam ty první okamžiky nebyla, bez čísla mě nechtěli pustit,“ litovala Voborníková. Program SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>
Milé trapasy ve stylu Gabriely Soukalové se vracejí. Tenhle úspěch se tak členům smíšené štafety vryje do pamětí hned z několika důvodů. Před tím, než mohli v sobotu Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář oslavit třetí místo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, musely hlavně ženy napravovat drobná faux pas.
Když dorazil Krčmář do cíle, jako první za ním běžela Jislová. Voborníkovou pořadatelé, kteří mají jasné instrukce, na plochu nepustili. Neměla totiž na sobě své startovní číslo.
„Malinko mě mrzí, že jsem nemohla do cíle, protože jsem po svém úseku odhodila číslo fanouškům a oni mě tam bez něj dost suverénně nechtěli pustit,“ vyprávěla drobná blondýnka už ale s úsměvem tuto historku.
Na drobnou chybu své kolegyně upozornil i Krčmář. Někteří jeho kolegové totiž povídali, jak mu v závěrečném okruhu věřili a byli klidní, že to dotáhne do úspěšného konce. „Když odjížděli s Germainem do posledního kola, tak už jsem tak nervózní nebyl, protože vím, co dokáže. A když jede o medaili, nechá tam absolutně všechno,“ říkal Hornig.
Voborníková: Aspoň jsme to nezakřikli
„Zase na druhou stranu Terka hodila číslo fanouškům, takže ta mi moc nevěřila. Tak se to trochu vyrovnalo,“ smál se Krčmář.
Bez startovního čísla by se Voborníková dost těžko dostávala za svými kolegy na plochu novoměstské arény. Nebyla to ale jediná věc, která Čechům chyběla. Když pak došlo na focení slavících biatlonistů, musela Jislová odběhnout do zákulisí.
„No ještě na to nejsme moc zvyklí. Já odhodila číslo, neměli jsme zbraně, hole byly v buňce, Jess pak utíkala pro lyže. Muselo se to nějak poslepovat, ale všechno dobře dopadlo. A aspoň jsme to nezakřikli,“ culila se Voborníková.
Společně pak mohli oslavit úspěch, který v Novém Městě na Moravě ve smíšené štafetě zažili naposledy před 11 lety Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec. Ti vybojovali stříbrné medaile.