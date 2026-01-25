Biatlon ONLINE: Dvě Češky v závodě s hromadným startem. Krčmář mezi muži dojel desátý
Po úspěšné biatlonové sobotě pokračuje program Světového poháru v Novém Městě na Moravě nedělními závody s hromadným startem. Mezi ženami, které začínají v 18.15, se poprvé v kariéře v tomto typu závodu představí Ilona Plecháčová, před zaplněnou Vysočina Arenou se ukáže také Tereza Voborníková. V mužském závodu na patnáct kilometrů, do kterého zasáhli rovněž dva čeští zástupci, se nejlépe umístil Michal Krčmář, který dojel na desátém místě. Vítězslav Hornig skončil 26. Závod žen sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Poslední prověrku před olympijskými hrami vyhrál Francouz Éric Perrot, zopakoval ve Vysočina Areně triumf ze čtvrtečního vytrvalostního závodu a dostal se do čela Světového poháru.
Krčmář v závodu na patnáct kilometrů chyboval na poslední střelecké položce a po „stojce“ musel na jedno trestné kolo. Nakonec se udržel díky finiši v elitní desítce. Hned za ním doběhl dosavadní lídr seriálu Ital Tommaso Giacomel a přišel o žlutý dres. Perrot střílel bezchybně, Krčmář za ním zaostal o 53,8 sekundy.
Vítězslav Hornig, jenž spolu s Krčmářem vybojoval v sobotu v Novém Městě bronz ve smíšené štafetě, v neděli obsadil se šesti chybami 26. místo.