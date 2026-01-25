Předplatné

Biatlon ONLINE: Dvě Češky v závodě s hromadným startem. Krčmář mezi muži dojel desátý

Video placeholder
Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Michal Krčmář v cílí závodu s hromadným startem v Novém Městě
Vítězslav Hornig během závodu s hromadným startem v Novém Městě
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Euforie ve Vysočina Areně, Češi slaví bronz
Smíšená štafeta slaví třetí místo
Po úspěšné biatlonové sobotě pokračuje program Světového poháru v Novém Městě na Moravě nedělními závody s hromadným startem. Mezi ženami, které začínají v 18.15, se poprvé v kariéře v tomto typu závodu představí Ilona Plecháčová, před zaplněnou Vysočina Arenou se ukáže také Tereza Voborníková. V mužském závodu na patnáct kilometrů, do kterého zasáhli rovněž dva čeští zástupci, se nejlépe umístil Michal Krčmář, který dojel na desátém místě. Vítězslav Hornig skončil 26. Závod žen sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Poslední prověrku před olympijskými hrami vyhrál Francouz Éric Perrot, zopakoval ve Vysočina Areně triumf ze čtvrtečního vytrvalostního závodu a dostal se do čela Světového poháru.

Krčmář v závodu na patnáct kilometrů chyboval na poslední střelecké položce a po „stojce“ musel na jedno trestné kolo. Nakonec se udržel díky finiši v elitní desítce. Hned za ním doběhl dosavadní lídr seriálu Ital Tommaso Giacomel a přišel o žlutý dres. Perrot střílel bezchybně, Krčmář za ním zaostal o 53,8 sekundy.

Vítězslav Hornig, jenž spolu s Krčmářem vybojoval v sobotu v Novém Městě bronz ve smíšené štafetě, v neděli obsadil se šesti chybami 26. místo.

Hromadný start mužů 15 km, Nové Město na Moravě Vítěz: E. Perrot (FRA)

Hromadný start žen 12,5 km, Nové Město na Moravě

