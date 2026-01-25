Biatlon ONLINE: Krčmář v závodě s hromadným startem skončil desátý, Hornig pokazil střelbu
Po úspěšné biatlonové sobotě pokračuje program Světového poháru v Novém Městě na Moravě nedělními závody s hromadným startem. Mezi ženami, které začínají v 18.15, se poprvé v kariéře v tomto typu závodu představí Ilona Plecháčová, před zaplněnou Vysočina Arenou se ukáže také Tereza Voborníková. V mužském závodu na patnáct kilometrů, do kterého zasáhli rovněž dva čeští zástupci, se nejlépe umístil Michal Krčmář, který dojel na desátém místě. Vítězslav Hornig skončil 26. Závod žen sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Podrobnosti připravujeme.