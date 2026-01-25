Biatlon ONLINE: V Novém Městě se jedou závody s hromadným startem, v akci budou čtyři Češi
Po úspěšné biatlonové sobotě pokračuje program Světového poháru v Novém Městě na Moravě nedělními závody s hromadným startem. V akci se představí celkem čtyři čeští závodníci. Do mužského závodu na 15 kilometrů, který startuje v 15:15, se probojovali Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Mezi ženami, kteří začínají v 18:15, se poprvé v kariéře v tomto typu závodu představí Ilona Plecháčová, před zaplněnou Vysočina Arenou se ukáže také Tereza Voborníková. Oba závody sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.