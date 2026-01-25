Předplatné

Biatlon ONLINE: V Novém Městě se jedou závody s hromadným startem, v akci budou čtyři Češi

Video placeholder
Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Michal Krčmář skvěle finišoval v závodě smíšených štafet
Euforie ve Vysočina Areně, Češi slaví bronz
Smíšená štafeta slaví třetí místo
Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková
Radost Michala Krčmáře po bronzové štafetě v Novém Městě na Moravě
Fotogalerie
Po úspěšné biatlonové sobotě pokračuje program Světového poháru v Novém Městě na Moravě nedělními závody s hromadným startem. V akci se představí celkem čtyři čeští závodníci. Do mužského závodu na 15 kilometrů, který startuje v 15:15, se probojovali Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Mezi ženami, kteří začínají v 18:15, se poprvé v kariéře v tomto typu závodu představí Ilona Plecháčová, před zaplněnou Vysočina Arenou se ukáže také Tereza Voborníková. Oba závody sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.

Hromadný start mužů 15 km, Nové Město na Moravě

Hromadný start žen 12,5 km, Nové Město na Moravě

