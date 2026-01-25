Předplatné

Voborníková v masáku v TOP 15, Plecháčové nevyšla střelba. Krčmář dojel desátý

Video placeholder
Biatlon v Novém Městě na Moravě: neskutečná atmosféra, těžká trať i nevyzpytatelný vítr • Zdroj: isportTV
Ilona Plecháčová (19) zářila v Novém Městě na Moravě.
Michal Krčmář v cíli závodu s hromadným startem v Novém Městě
Vítězslav Hornig na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě
Po úspěšné biatlonové sobotě program Světového poháru v Novém Městě na Moravě zakončily nedělní závody s hromadným startem. Češi měli po dvou zástupcích v obou závodech. Mezi ženami nejlépe dojela čtrnáctá Tereza Voborníková, Ilona Plecháčová skončila 28. Z mužů se závod povedl Michalu Krčmářovi, který dojel desátý. Vítězslav Hornig obsadil až 26. místo.

Poslední prověrku před olympijskými hrami vyhrál Francouz Éric Perrot, zopakoval ve Vysočina Areně triumf ze čtvrtečního vytrvalostního závodu a dostal se do čela Světového poháru.

Krčmář v závodu na patnáct kilometrů chyboval na poslední střelecké položce a po „stojce“ musel na jedno trestné kolo. Nakonec se udržel díky finiši v elitní desítce. Hned za ním doběhl dosavadní lídr seriálu Ital Tommaso Giacomel a přišel o žlutý dres. Perrot střílel bezchybně, Krčmář za ním zaostal o 53,8 sekundy.

Vítězslav Hornig, jenž spolu s Krčmářem vybojoval v sobotu v Novém Městě bronz ve smíšené štafetě, v neděli obsadil se šesti chybami 26. místo.

Ženský závod vyhrála Francouzka Julia Simonová před krajankou Océane Michelonovou a Lisou Vittozziovou z Itálie.

Voborníková v závodu na 12,5 km minula tři terče a na Simonovou, jež stejně jako obě další medailistky minula jen jednou, ztratila 1:28,6 minuty. Juniorka Ilona Plecháčová obsadila při své premiéře v hromadném závodu ve Světovém poháru s šesti trestnými koly 28. místo. Za vítězkou zaostala o 4:45,9 minuty.

Hromadný start mužů 15 km, Nové Město na Moravě Vítěz: E. Perrot (FRA)

Hromadný start žen 12,5 km, Nové Město na Moravě Vítěz: J. Simonová (FRA)

