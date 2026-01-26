Krčmář ve finiši? Zvíře na trati. Hamza: Američana otestoval, pak ho zařízl jako králíka
Muž rozhodujících okamžiků. To je v českých biatlonových štafetách Michal Krčmář. Když v sobotu v Novém Městě na Moravě přebíral do posledního úseku smíšenou štafetu na pátém místě, byl odhodlaný, že na trati třeba vypustí duši, jen aby posunul Čechy na medailové pozice. Povedlo se. V cílové rovince pak přivedl celý stadion, ale i sám sebe do totálního varu. Je to zkrátka zvíře, které štafetám dodává grády a nakonec i punc. Proč jej vyburcují právě tyto závody? Výsledky SP v Novém Městě na Moravě najdete ZDE >>>
Vzpomínáte si hned na první den loňského mistrovství světa v Lenzerheide? Jela se smíšená štafeta, složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig… a Michal Krčmář na posledním úseku. Tehdy se z poslední střelby vydával na trať na třetím místě, za sebou dva rychlíky Johannese Thingnese Böa a Sebastiana Samuelssona.
Páté místo? S tím se velký fanoušek fotbalové Sparty nechtěl smířit. Naopak když pak před sebou na trati zahlédl Němce Justuse Strelowa, řekl si: Proč ne, zkusím ho dát. „Michal v posledním kole? To bylo zvíře,“ vyprávěl tehdy norský expert na techniku běhu v českých službách Per Torvik.
Zdá se, že tento závod si nepamatují jen čeští fanoušci, ale také zahraniční soupeři. Protože když v sobotu vyjížděl Krčmář, opět na posledním úseku smíšené štafety, po závěrečné střelbě na trať v podstatě bok po boku s Američanem Maximem Germainem, prý na něj soupeř pokřikl: Ty vole! „Usmáli jsme se na sebe a věděli jsme, že si to rozdáme na férovku,“ popisoval v sobotu Krčmář plný dojmů.
Podle mnohých ale musel Američan vědět, že proti českému zvířeti v boji o třetí místo nemá moc šancí. „Říkal jsem tady Američanům, že Michal je v posledním kopci neporazitelný,“ hlásil Hornig.
Kosmická rychlost a soupěř koukal
Potvrzeno. Krčmář, který jel do té doby stále společně s Germainem, v závěrečném stoupání zařadil kosmickou rychlost a rázem mu americký reprezentant koukal na záda stále z větší dálky.
„O Bimbovi víme, že má rád kontaktní závody a když má někoho takto u sebe, zakousne se do něj jako pitbul. Myslím, že si nikdo ze soupeřů nepřeje, aby s ním vyrážel na trať. I tady bylo vidět, že si Američana nejdřív otestoval, a pak ho zařízl jako králíka,“ vyprávěl hrdě prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.
Když přijel Krčmář do cílové rovinky, ještě se za sebe ohlédl, a když už věděl, že to zvládl a jede pro bronz, i díky bouřícím tribunám na stadionu rozehrál oslavu, jakou nevytáhl z rukávu ani Tommaso Giacomel ze zlaté italské štafety. Aby ne, před domácími tribunami Čech vypustil zvíře v sobě i v tomto ohledu. Ještě za jízdy vykřikl směrem k hlavní tribuně, pří průjezdu cílovou čárou vyšvihl vzhůru pravou ruku, pak se prudce otočil směrem k fanouškům a ještě víc je burcoval.
Z jeho pohledu tyto okamžiky splnily přesně to, co od nich očekává. „Posuzuju výsledky podle emocí, podle toho, co prožívám během závodů. A možná se někdo bude divit, ale já tenhle bronz řadím výš než medaile z mistrovství světa,“ vysvětloval v rozhovorech po závodu.
„Medaile jsou strašně hezké věci, ale to, co máte uvnitř, to už jsem říkal po Pchjongčchangu, to je něco, co si pamatuju z cíle mnohem víc, než to, že mám doma stříbrnou olympijskou medaili. Přesně kvůli tomu to řadím výš, protože jsme si to s fanoušky užili a zapsalo se to do mě velkým tučným písmem.“
U Krčmáře lze pozorovat, jak na týmové závody klade stále větší důraz a je vidět, s jakým odhodláním do nich vstupuje. Netají se navíc tím, že jeho snem a cílem pro nadcházející olympijské hry je zisk medaile z mužské štafety.
„Neříkám, že je to na zemi a stačí to jen sebrat. Vůbec ne, je to strašně složitý cíl, ke kterému se musí sejít spousta věcí, ale za mě není absolutně nereálný a bylo by to něco, co bych si chtěl ještě splnit,“ prohlašoval už před sezonou.
V čem tkví pro nejzkušenějšího člena české reprezentace kouzlo štafet? „Vyrostl jsem na týmových sportech. Celou kariéru mě maličko mrzí, že jsem u nich nezůstal, protože mi chybí prostředí kabiny, vtípky v ní. Když děláte individuální sport, tak sice máme fajn partu s klukama, ale je to něco jiného. Furt jsme individualisti a je to rozdělené. Ale v den, kdy je štafeta, cítíte sounáležitost, a to je to, co mě do toho vtahuje a co mě baví,“ vysvětlil sám Krčmář.
Podle jeho někdejšího spolubydlícího a současného trenéra Ondřeje Moravce je to navíc i fakt, že ve štafetách je šance na dobrý výsledek o něco větší.
„Cítí sílu týmu, ať už jsou to mužské nebo smíšené štafety. Sice být třetí ve štafetě v chlapech je sakra práce, ale není to nemožné. Jeho filozofie je jednoduchá: I ti ne úplně dobří závodníci se 7,5 kilometrů udrží skoro s každým, a pokud jsou dobří střelci, tak nikde není napsané, že nemůžou bojovat s Nory nebo Francouzi. A pokud favorité chybují, tak je obrovská šance na výsledek,“ doplnil Moravec.
Důvodem může být i to, že štafetové závody jej vyburcují natolik, že v nich, lidově řečeno, vypne mozek. Navíc si pak plně vychutná sdílenou radost. „Je od přírody člověk, kterému není lhostejné, jak tým funguje a jaká je tam nálada. A když tyhle závody vyjdou, tak je dvakrát šťastnější než v individuálních závodech,“ prozradil Moravec.