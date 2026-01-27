Gróňané mají jasno: Nikdy nebudeme Američani! Trump je hloupý, můžeme se jen smát
Jsou hrdí na to, že mohou závodit pod grónskou vlajkou a reprezentovat tak zemi, kterou milují. Současně je pro ně ctí, že na ZOH budou závodit za Dánsko. Proto celou biatlonovou rodinu Slettemarkových velmi rozlítily nedávné projevy amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že chce získat největší ostrov světa. „Je mi líto amerických lidí. Mladí a děti tam vyrůstají s tím, že je poveleno šikanovat jiné lidi, že je povoleno lhát,“ rýpla si trenérka a máma grónských reprezentantů Uiloq Slettemarková. Program biatlonu na ZOH ZDE >>>
Když nedávno začal americký prezident Donald Trump prohlašovat, že kvůli národní bezpečnosti USA zaberou Grónsko, rozpálilo to reprezentantku tohoto ostrova v biatlonu Ukaleq Astri Slettemarkovou doběla. „Trump je idiot,“ nebrala si čtyřiadvacetiletá sportovkyně servítky.
Při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, kde společně s bratrem Sondrem závodili pod grónskou vlajkou, dala svou nelibost najevo znovu.
„Chci k tomu říct tři věci: Nikdy nebudeme Američani. Grónsko patří Gróňanům. A o osudu Grónska rozhodnou pouze Gróňané,“ hlásila razantně Ukaleq Slettemarková.
Ačkoliv za dva týdny na zimních olympijských hrách v Itálii budou, jakožto součást Dánského království, reprezentovat právě tuto zemi, v rámci Světového poháru a mistrovství světa budou dál vystupovat jako hrdí Gróňané.
„Souhlasím se sestrou. Necítím se být Dánem, ale jsem hrdý, že budu závodit za Dánské společenství, za celé království,“ dodal Sondre (21).
Ani jejich máma a současně trenérka Uiloq Slettemarková se nesnažila být diplomatická. „Bylo velmi těžké poslouchat, co Trump říká. Je tak hloupý, že na konci všeho se mu můžeme jen smát. Je lídrem opravdu skvělé země, ale když mluvil v Davosu, spočítali mu, že jen 12 procent toho, co říká, je pravda, a 88 procent je lež. Je mi líto amerických lidí. Mladí a děti tam vyrůstají s tím, že je povoleno šikanovat jiné lidi, že je povoleno lhát. Obávám se, že další Američané budou jako on, když ho volili,“ posteskla si Uiloq Slettemarková.
Porazit Američany? Skvělý úspěch
O to větší teď cítí hrdost, že mohou reprezentovat i Dánsko. A podle jejích slov byla Trumpova prohlášení v něčem nakonec i užitečná.
„Závodit letos zároveň za Grónsko i Dánsko je pro nás opravdu speciální, protože po tom všem, co bylo řečeno (Trumpem), jsme si jako Dánsko a Grónsko k sobě mnohem blíž než dřív. V Grónsku teď mnohem víc oceňujeme, co pro nás Dánsko dělá. A Dánsko se mnohem víc snaží pracovat s Grónskem. To je prospěšné pro obě země.“
Během závodů Světového poháru v Novém Městě na Moravě se sourozenci Ukaleq a Sondre zúčastnili smíšené štafety dvojic, ve které obsadili šestnácté místo, zatímco Američané Václav Červenka (syn českých rodičů) a Joanne Reidová byli devatenáctí.
„Porazit tady Američany, to považuju za skvělý úspěch,“ zasmál se Sondre a Ukaleq se přidala.
„Ale ne, to je ze srandy. S Američanem, který tady závodil, jsme kamarádi. Takže jsou to těžké pocity. Ale ano, bude zábava závodit na olympiádě. Protože jsme v první řadě sportovci a dostali jsme se na olympiádu,“ dodal Sondre.
Na Hrách mají vedle toho sportovního i jiný cíl. „Jsme hrdí, že můžeme závodit za společenství a ukázat světu a speciálně USA, že Dánsko a Grónsko jsou společně velmi silní,“ řekla odhodlaně Ukaleq.
Jinak ale mají s americkým biatlonovým týmem velmi dobré vztahy, jak upozornila také máma Uiloq. Částečně je to dané i tím, že v týmu USA nejsou jen ryzí Američané. „Mají v personálu spoustu Italů, někteří závodníci vyrostli na Novém Zélandu (Campbell Wright), ve Francii (Maxime Germain), a ani ostatní nepějí na svého prezidenta chválu,“ prozradila Slettemarková.
To potvrdila také její dcera. „Spousta sportovců za námi chodí a říkají, že je jim to líto. Američané nám říkali, že jsou zahanbení, že jsou Američané. Takže cítíme podporu,“ dodala Ukaleq.
V biatlonových soutěžích na ZOH budou Ukaleq a Sondre Slettemarkovi reprezentovat Dánsko společně s Anne Bunemann de Bescheovou.