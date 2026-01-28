Předplatné

Soukalová o Davidové: Jestli v sobě nemá problém… Konec? Úspěch za zdraví nestojí

Gabriela Soukalová se rozpovídala o situaci Markéty Davidové
Gabriela Soukalová se rozpovídala o situaci Markéty DavidovéZdroj: koláž iSport.cz
Markéta Davidová se vrací k tréninku a odcestuje s českými biatlonisty do Anterselvy
Markéta Davidová na trati, bude startovat i na olympiádě?
Markéta Davidová na trati, bude startovat i na olympiádě?
Markéta Davidová na trati, bude startovat i na olympiádě?
Markéta Davidová na trati, bude startovat i na olympiádě?
Markéta Davidová na trati, bude startovat i na olympiádě?
Markéta Davidová na trati, bude startovat i na olympiádě?
Martin Hašek
Biatlon
Biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se umí vžít do situace Markéty Davidové, kterou v běžícím čase ke startu olympijských her trápí bolesti v zádech. Sama se před olympiádou v Pchjongčchangu kvůli potížím s lýtky musela vzdát. Ale doufá, že její nástupkyně dopadne jinak. „Podle mě je vítěz ten, kdo ve vítězství věří až do konce,“ říká Soukalová.

Během atmosférického biatlonového víkendu na Vysočině Gabriela Soukalová nechyběla, do všudypřítomného citlivého tématu se ale nepouštěla. „Já jsem se v Novém Městě ani nechtěla Hamziče ptát. Vím, jak je to nepříjemné, když všichni chodí: Jak to je s tou Markétou? Říkala jsem: Kašlu na to, nechám to být. Je to tvrdý,“ líčila Soukalová v domku svých rodičů v Jizerských horách. Na téma boje šampionky se zdravím v tu nejhorší možnou chvíli však sama má co říct.

Jak situaci Markéty Davidové vnímáte?
„Je mi to hrozně líto. V rámci toho načasování mám pocit, že pro sportovce není složitější situace, než v které reálně je. Hrozně mě to vůči ní mrzí, protože jsem jí to strašně přála. Už když si představím, že s tím má problémy poslední roky. Podstoupila operaci v naději, že jí to pomůže. Člověk chce věřit, že to bude mít pozitivní konec. Za všechno, čím si prošla, by se to zasloužila ještě víc než kdokoli jiný. Všichni chceme věřit, že to bude dobré.“

Dá se porovnat její příběh s tím vaším před olympiádou v Pchjongčchangu?
„Říká se, že když má někdo něco se zády, tak má na sebe naloženo nějakou tíhu něčeho, co řeší. Těmto věcem dost věřím. Někdy tělo mluví za nás, dávno předtím, než jsme si schopní si to uvědomit. Říkám si, jestli třeba v sobě nemá nějaký problém, že cítí velkou psychickou nálož, nátlak, který se projeví v téhle oblasti. Těžko říct…“

Jak to bylo ve vašem případě?
„Mně to postihlo tu část těla, kde to bylo úplně adekvátní tomu, co jsem už nějakou dobu cítila. Připadá mi, že v mém případě to souhlasilo. Doufám, že to zvládne. Věk má takový, že by mohla závodit několik dalších let. Klíčové je podle mě, aby člověk neztratil naději. V momentu, kdy člověk přestane sám věřit, že je schopný se z toho dostat, tam se to láme. Podle mě je vítěz ten, kdo ve vítězství věří až do konce. Když člověk ztratí naději, tak je konec. Jenom jí přeju, ať neztratí naději. Jestli jí to za to stojí, ať pokračuje, ať nepřestane nikdy věřit.“

Uvažuje člověk v takových momentech i o tom, že jde o zdraví i po kariéře? 

