Soukalová o Davidové: Tělo za nás někdy mluví, než si to uvědomíme. Klíč je neztrácet víru
Biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se umí vžít do situace Markéty Davidové, kterou v běžícím čase ke startu olympijských her trápí bolesti v zádech. Sama se před olympiádou v Pchjongčchangu kvůli potížím s lýtky musela vzdát. Ale doufá, že její nástupkyně dopadne jinak. „Podle mě je vítěz ten, kdo ve vítězství věří až do konce,“ říká Soukalová. Program biatlonu na ZOH 2026 ZDE>>>
Během atmosférického biatlonového víkendu na Vysočině Gabriela Soukalová nechyběla, do všudypřítomného citlivého tématu se ale nepouštěla. „Já jsem se v Novém Městě ani nechtěla Hamziče ptát. Vím, jak je to nepříjemné, když všichni chodí: Jak to je s tou Markétou? Říkala jsem: Kašlu na to, nechám to být. Je to tvrdý,“ líčila Soukalová v domku svých rodičů v Jizerských horách. Na téma boje šampionky se zdravím v tu nejhorší možnou chvíli však sama má co říct.
Jak situaci Markéty Davidové vnímáte?
„Je mi to hrozně líto. V rámci toho načasování mám pocit, že pro sportovce není složitější situace, než v které reálně je. Hrozně mě to vůči ní mrzí, protože jsem jí to strašně přála. Už když si představím, že s tím má problémy poslední roky. Podstoupila operaci v naději, že jí to pomůže. Člověk chce věřit, že to bude mít pozitivní konec. Za všechno, čím si prošla, by se to zasloužila ještě víc než kdokoli jiný. Všichni chceme věřit, že to bude dobré.“
Dá se porovnat její příběh s tím vaším před olympiádou v Pchjongčchangu?
„Říká se, že když má někdo něco se zády, tak má na sebe naloženo nějakou tíhu něčeho, co řeší. Těmto věcem dost věřím. Někdy tělo mluví za nás, dávno předtím, než jsme si schopní si to uvědomit. Říkám si, jestli třeba v sobě nemá nějaký problém, že cítí velkou psychickou nálož, nátlak, který se projeví v téhle oblasti. Těžko říct…“
Jak to bylo ve vašem případě?
„Mně to postihlo tu část těla, kde to bylo úplně adekvátní tomu, co jsem už nějakou dobu cítila. Připadá mi, že v mém případě to souhlasilo. Doufám, že to zvládne. Věk má takový, že by mohla závodit několik dalších let. Klíčové je podle mě, aby člověk neztratil naději. V momentu, kdy člověk přestane sám věřit, že je schopný se z toho dostat, tam se to láme. Podle mě je vítěz ten, kdo ve vítězství věří až do konce. Když člověk ztratí naději, tak je konec. Jenom jí přeju, ať neztratí naději. Jestli jí to za to stojí, ať pokračuje, ať nepřestane nikdy věřit.“
Uvažuje člověk v takových momentech i o tom, že jde o zdraví i po kariéře?
„Z dnešního pohledu si uvědomuju, že sport je krásná věc, ale je to fakt pro většinu lidí kratší část života. Nestojí za to si zničit zdraví, aby měl člověk úspěch. Po těch letech vidím, že jsou důležitější věci jako rodina, další fungování potom. Markéta je určitě dost chytrá na to, aby si to zvážila, porovnala, jestli jí to za to stojí, jestli v tom vidí smysl. Ať to hlavně dopadne podle jejích představ, jak to bude cítit.“
Co prožívá sportovec, když se blíží velká akce a on nemůže pořádně trénovat?
„To je strašné, to si pamatuju… Bylo to hrozný. Na začátku člověk chtěl trénovat jako ty ostatní. Já jsem se vždycky snažila dát tomu v určitých fázích tréninku o chlup víc, než se ode mě očekávalo. Když vidíte, že tým jede, mají natrénováno jak koně, vy zaostáváte, nemůžete tréninky jezdit na sto procent, tak už v hlavě máte, že přece nemůžete být tak dobrý jako ostatní. Někdy je to blbost. Někdy můžete být i lepší, člověk má v sobě nějaký vzorec nastavený. Ale myslím si, že dlouhodobě je strašně těžké to vnímat v pozici, kdy víte, že vám jde o to, že si chcete splnit nějaký životní cíl. Každý sportovec směřuje k olympiádě. Musí to být dlouhodobě hrozně ubíjející. Když tomu člověk nemůže dát sto procent, neustále, každý den, se vám dostavuje strašná spousta pochybností. O sobě, o výkonnosti, o tom, jestli ta bolest někdy přejde.“
Pokud se však Davidová přes všechny potíže postaví na start, může jí to naopak psychicky pomoct?
„Myslím, že jo. Do jisté míry to může sloužit jako… Nechci říct jako berlička, ale nemáte na sebe taková očekávání. Možná se do jisté míry zbavíte tlaku. I okolí, které od vás běžně očekává strašně moc, tak najednou nečeká. Zároveň každý ví, jaký je zdravotní stav, takže když to pokazíte, nikdo vám to nemůže vyčítat. Řekla bych, že do jisté míry to může být polehčující okolnost. Pokud by měla dobrý den, kdy by se cítila dobře, bolest by ji nezabraňovala ve výkonu, ve finále z toho může být dobrý výsledek. Co předvěděla od začátku sezony běžecky, to je super. Potenciál tam je. Věřím, že střelba udělá taky hrozně moc. Kdyby trefila první položky, dodá jí to optimismus. I když jedete z posledních sil a nemůžete, vždycky se nějak hecnete. S nulou se jede jinak, než když tam dáte dvě chyby.“
Jakou roli v jejím příběhu může hrát, že se olympiáda jede v Anterselvě?
„Já věřím, že Markétě ten areál ohromně sedí. V minulosti tam měla hezké výsledky. Jak jí na poslední olympiádě o kousek utekla medaile, tak jsem si říkala: Tam to dá, tam jí věřím! Vůbec bych nad ní nelámala hůl. Jsou to věci, které se můžou vyvinout tak i tak. Nikde není napsané, že když má problém, tak to bude blbý. Hlavně ať má motivaci, ať to nešetří a jede ze všech posledních sil. V téhle situaci je to buď všechno, nebo nic. Doufám, že to všechno bude mít dobrý konec. Všichni doma doufáme, že to dobře dopadne, že bude mít větší štěstí než já, a že to bude schopná překlenout. Přejeme jí to nejlepší, ať je v pořádku.“
PŘÍBĚHY ČESKÝCH HVĚZD
2014
Ester Ledecká vyrazila na svou první olympiádu jen na snowboardu, málem ale nestartovala kvůli vyhřezlé ploténce. V paralelním slalomu i paralelním obřím slalomu vypadla ve čtvrtfinále. Kariéru jí zachránila důsledná fyzioterapie.
2018
Biatlonistka Gabriela Soukalová vstupovala do sezony jako čerstvá mistryně světa, bolest v lýtkách jí ale na olympiádu nepustila a problémy vyústily v konec kariéry. Rychlobruslařka Martina Sáblíková celou sezonu bojovala s bolestí ploténky a křížokyčelního kloubu. Na ZOH v Pchjongčchangu však nakonec získala stříbro na pětce.
2022
Snowboardkrosařka Eva Adamczyková si necelé dva měsíce před startem Her v Pekingu zlomila oba kotníky. Chtěla se pokusit o rychlý comeback, ale rychle se ukázalo, že je to bez šance.