SP v biatlonu 2025/26 Kontiolahti: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?
Už ve čtvrtek 5. března odstartuje v Kontiolahti první zastávka Světového poháru v biatlonu po zimních olympijských hrách. U finského jezera nebudou chybět ani Češi v čele s čerstvou medailistkou Terezou Voborníkovou. Naopak zranění do hry nepustí Markétu Davidovou, pro kterou letošní sezona nejspíš předčasně skončila. První disciplína – vytrvalostní závod žen – začíná v 17:05. Veškeré podrobnosti včetně české nominace na Světový pohár v biatlonu v Kontiolahti naleznete v tomto článku. Kompletní program SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE>>>
Program SP biatlon 2025/26 Kontiolahti
Datum a čas
Výsledek
Vytrvalostní závod žen
|ČT 5. 3., 17:05
Vytrvalostní závod mužů
|PÁ 6. 3., 17:10
Hromadný start žen
|SO 7. 3., 13:40
Štafeta mužů
|SO 7. 3., 15:40
Štafeta žen
|NE 8. 3. 13:30
Hromadný start mužů
|NE 8. 3., 16:55
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě začíná ve čtvrtek 5. března od 17:05.
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26
Sezona začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po lednových závodech v Novém Městě na Moravě (k 25. 1. 2026).
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Perrot (Francie) - 834 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 848 bodů
SPRINT
1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 307 bodů
1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 121 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 130 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Perrot (Francie) - 165 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 130 bodů
Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Kontiolahti
Nominace sice ještě není na světě, ale dá se čekat klasická sestava s Vítězslavem Hornigem, Michalem Krčmářem, Terezou Voborníkovou nebo třeba Lucií Charvátovou. Článek budeme aktualizovat.
- Ženy:
- Muži:
České biatlonové úspěchy v Kontiolahti od roku 2013
Největších úspěchů ve finském středisku Kontiolahti dosáhli Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová, kteří jako jediní Češi obsadili medailové pozice. Společně s Michalem Šlesingrem a Veronikovou Vítkovou byli členy i smíšené štafety na MS v biatlonu 2015, ze kterého si česká výprava odvezla celkem čtyři cenné kovy. Po dlouhých letech tady dokázala na jejich úspěchy navázat i Markéta Davidová, která na loňském sprintu dokázala zvítězit a brala zlato.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|1. místo - Markéta Davidová
|sprint žen na 7,5 km
|SP 2024/25
|2. místo - Ondřej Moravec
|sprint mužů na 10 km
|SP 2016/2017
|1. místo - ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)
|smíšená štafeta
|MS 2015
|2. místo - Gabriela Soukalová
|individuální závod na 15 km
|MS 2015
|2. místo - Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|MS 2015
|3. místo - Ondřej Moravec
|individuální závod na 20 km
|MS 2015
|3. místo - Gabriela Soukalová
|sprint na 7,5 km
|SP 2013/2014