Předplatné

SP v biatlonu 2025/26 Kontiolahti: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?

Michal Krčmář byl nejlepším českým závodníkem ve zkráceném vytrvalostním závodě v Novém Městě, dojel dvacátý
Michal Krčmář byl nejlepším českým závodníkem ve zkráceném vytrvalostním závodě v Novém Městě, dojel dvacátýZdroj: Český biatlon / Petr Slavík
Tereza Voborníková v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Tereza Voborníková v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Tommaso Giacomel v Novém Městě na Moravě s plyšákem
Tommaso Giacomel v Novém Městě na Moravě
Michal Krčmář udělal tři chyby na střelnici a ve zkráceném individuálu v NMNM dojel na 20. místě
Michal Krčmář v cíli závodu s hromadným startem v Novém Městě
Ilona Plecháčová v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
10
Fotogalerie
Otakar Plzák
Biatlon
Začít diskusi (0)

Už ve čtvrtek 5. března odstartuje v Kontiolahti první zastávka Světového poháru v biatlonu po zimních olympijských hrách. U finského jezera nebudou chybět ani Češi v čele s čerstvou medailistkou Terezou Voborníkovou. Naopak zranění do hry nepustí Markétu Davidovou, pro kterou letošní sezona nejspíš předčasně skončila. První disciplína – vytrvalostní závod žen – začíná v 17:05. Veškeré podrobnosti včetně české nominace na Světový pohár v biatlonu v Kontiolahti naleznete v tomto článku. Kompletní program SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE>>>

Program SP biatlon 2025/26 Kontiolahti

Datum a čas

Výsledek

Vytrvalostní závod žen

ČT 5. 3., 17:05 

Vytrvalostní závod mužů

PÁ 6. 3., 17:10 

Hromadný start žen

SO 7. 3., 13:40 

Štafeta mužů

SO 7. 3., 15:40 

Štafeta žen

NE 8. 3. 13:30 

Hromadný start mužů

NE 8. 3., 16:55 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě začíná ve čtvrtek 5. března od 17:05.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26

Sezona začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po lednových závodech v Novém Městě na Moravě (k 25. 1. 2026).

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Perrot (Francie) - 834 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 797 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 668 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 257 bodů
22. Krčmář (ČR) - 232 bodů
52. Mikyska (ČR) - 50 bodů
54. Karlík (ČR) - 47 bodů
70. Mareček (ČR) - 20 bodů
92. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 848 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 646 bodů
3. Magnussonová (Švédsko) - 585 bodů
...
20. Voborníková (ČR) - 214 bodů
30. Davidová (ČR) - 145 bodů
31. Charvátová (ČR) - 136 bodů
70. Plecháčová (ČR) - 29 bodů
85. Vinklárková (ČR) - 8 bodů

SPRINT

1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
2. Samuelsson (Švédsko) - 274 bodů
3. Perrot (Francie) - 241 bodů
...
21. Hornig (ČR) - 87 bodů
25. Krčmář (ČR) - 71 bodů
44. Mikyska (ČR) - 30 bodů
56. Karlík (ČR) - 15 bodů
65. Mareček (ČR) - 9 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 255 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 239 bodů
...
25. Davidová (ČR) - 75 bodů
29. Voborníková (ČR) - 59 bodů
31. Charvátová (ČR) - 55 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 307 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 296 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 264 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 95 bodů
24. Krčmář (ČR) - 71 bodů
39. Karlík (ČR) - 32 bodů
46. Mikyska (ČR) - 20 bodů
56. Mareček (ČR) - 11 bodů
71. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 277 bodů
3. H. Öbergová (Švédsko) - 245 bodů
...
24. Charvátová (ČR) - 71 bodů
27. Davidová (ČR) - 68 bodů
33. Voborníková (ČR) - 55 bodů
64. Vinklárková (ČR) - 8 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 121 bodů
2. Botn (Norsko) - 119 bodů
3. Jacquelin (Francie) - 105 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 40 bodů
23. Krčmář (ČR) - 32 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 130 bodů
2. Wiererová (Itálie) - 106 bodů
3. Braisazová-Bouchetová (Francie) - 90 bodů
...
12. Voborníková (ČR) - 48 bodů
33. Plecháčová (ČR) - 23 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Perrot (Francie) - 165 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 120 bodů
3. Wright (USA) - 116 bodů
...
12. Krčmář (ČR) - 58 bodů
20. Hornig (ČR) - 35 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 130 bodů
2. Simonová (Francie) - 110 bodů
3. Benedová (Francie) - 105 bodů
...
12. Voborníková (ČR) - 52 bodů
37. Charvátová (ČR) - 10 bodů
40. Plecháčová (ČR) - 6 bodů
43. Davidová (ČR) - 2 body

Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Kontiolahti

Nominace sice ještě není na světě, ale dá se čekat klasická sestava s Vítězslavem Hornigem, Michalem Krčmářem, Terezou Voborníkovou nebo třeba Lucií Charvátovou. Článek budeme aktualizovat.

  • Ženy:
  • Muži:

České biatlonové úspěchy v Kontiolahti od roku 2013

Největších úspěchů ve finském středisku Kontiolahti dosáhli Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová, kteří jako jediní Češi obsadili medailové pozice. Společně s Michalem Šlesingrem a Veronikovou Vítkovou byli členy i smíšené štafety na MS v biatlonu 2015, ze kterého si česká výprava odvezla celkem čtyři cenné kovy. Po dlouhých letech tady dokázala na jejich úspěchy navázat i Markéta Davidová, která na loňském sprintu dokázala zvítězit a brala zlato.

UmístěníDisciplínaSezona
1. místo - Markéta Davidovásprint žen na 7,5 kmSP 2024/25
2. místo - Ondřej Moravecsprint mužů na 10 kmSP 2016/2017
1. místo - ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)smíšená štafetaMS 2015
2. místo - Gabriela Soukalováindividuální závod na 15 kmMS 2015
2. místo - Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 kmMS 2015
3. místo - Ondřej Moravecindividuální závod na 20 kmMS 2015
3. místo - Gabriela Soukalovásprint na 7,5 kmSP 2013/2014

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů