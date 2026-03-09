Předplatné

Světový pohár v biatlonu se opět rozjíždí na plné obrátky a už 12. března uvidíme závody v estonském Otepää. Chybět u toho nebudou ani Češi, kteří by měli vyrazit ve stejné sestavě, v jaké se předvedli ve finském Kontiolahti. Prvním závodem bude sprint mužů se startem v 15:15. Veškeré podrobnosti včetně české nominace pro Otepää naleznete v tomto článku. Kompletní program SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE >>>

Program SP biatlon 2025/26 Otepää

Datum a čas

Výsledek

Sprint mužů

ČT 12. 3., 15:15 

Sprint žen

PÁ 13. 3., 15:15 

Stíhací závod mužů

SO 14. 3., 13:30 

Stíhací závod žen

SO 14. 3., 16:00 

Smíšená štafeta dvojic

NE 15. 3. 12:35 

Smíšená štafeta

NE 15. 3., 14:40 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Otepää začíná ve čtvrtek 12. března od 15:15.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26

Sezona začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po březnových závodech v Kontiolahti (k 8. 3. 2026).

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Perrot (Francie) - 999 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 797 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 723 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 282 bodů
22. Krčmář (ČR) - 254 bodů
56. Mikyska (ČR) - 50 bodů
57. Karlík (ČR) - 49 bodů
73. Mareček (ČR) - 20 bodů
93. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 879 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 703 bodů
3. Magnussonová (Švédsko) - 695 bodů
...
15. Voborníková (ČR) - 319 bodů
32. Charvátová (ČR) - 156 bodů
34. Davidová (ČR) - 145 bodů
73. Plecháčová (ČR) - 29 bodů
78. Vinklárková (ČR) - 26 bodů
84. Jislová (ČR) - 12 bodů

SPRINT

1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
2. Samuelsson (Švédsko) - 274 bodů
3. Perrot (Francie) - 241 bodů
...
21. Hornig (ČR) - 87 bodů
25. Krčmář (ČR) - 71 bodů
44. Mikyska (ČR) - 30 bodů
56. Karlík (ČR) - 15 bodů
65. Mareček (ČR) - 9 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 255 bodů
3. Kirkeeideová (Norsko) - 239 bodů
...
25. Davidová (ČR) - 75 bodů
29. Voborníková (ČR) - 59 bodů
31. Charvátová (ČR) - 55 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 307 bodů
2. Giacomel (Itálie) - 296 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 264 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 95 bodů
24. Krčmář (ČR) - 71 bodů
39. Karlík (ČR) - 32 bodů
46. Mikyska (ČR) - 20 bodů
56. Mareček (ČR) - 11 bodů
71. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 277 bodů
3. H. Öbergová (Švédsko) - 245 bodů
...
24. Charvátová (ČR) - 71 bodů
27. Davidová (ČR) - 68 bodů
33. Voborníková (ČR) - 55 bodů
64. Vinklárková (ČR) - 8 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 211 bodů
2. Botn (Norsko) - 141 bodů
3. Jacquelin (Francie) - 133 bodů
...
28. Hornig (ČR) - 40 bodů
29. Krčmář (ČR) - 40 bodů
74. Karlík (ČR) - 2 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
2. Magnussonová (Švédsko) - 134 bodů
3. E. Öbergová (Švédsko) - 127 bodů
...
6. Voborníková (ČR) - 103 bodů
44. Plecháčová (ČR) - 23 bodů
48. Charvátová (ČR) - 20 bodů
51. Vinklárková (ČR) - 18 bodů
62. Jislová (ČR) - 12 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Perrot (Francie) - 240 bodů
2. Botn (Norsko) - 146 bodů
3. Wright (USA) - 144 bodů
...
14. Krčmář (ČR) - 72 bodů
19. Hornig (ČR) - 60 bodů

1. Simonová (Francie) - 200 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 155 bodů
3. Michelonová (Francie) - 146 bodů
...
7. Voborníková (ČR) - 102 bodů
43. Charvátová (ČR) - 10 bodů
47. Plecháčová (ČR) - 6 bodů
51. Davidová (ČR) - 2 body

Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Otepää

Nominace zveřejněná v pondělí 2. března zůstává stejná jako v Kontiolahti, tudíž v ní nechybí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková či Lucie Charvátová. Jelikož je Markéta Davidová zraněná a v německém Arberu aktuálně probíhá mistrovství světa juniorů, figurují v sestavě pouze čtyři ženy.

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,
  • Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska.

Výsledky v Otepää v roce 2022

V estonském Otepää se zatím jelo pouze v roce 2022. Českým reprezentantům však Estonsko nesedlo a nejlepším umístěním bylo 5. místo ze štafety.

Datum a čas

Výsledek

Sprint na 10 km – muži

10. 03., 14:301. Fillon Maillet (Fr.), ... 22.Krčmář

Sprint na 7,5 km – ženy

11. 03., 14:301. Simonová (Fr.), ... 16. Jislová

Závod s hromadným startem na 15 km – muži

12. 03., 13:001. Christiansen (Nor.) ... 24. Krčmář

Závod s hromadným startem na 12,5 km – ženy

12. 03., 15:151. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová

Smíšená štafeta dvojic

13. 03., 12:301. Norsko, ... 16. ČR

Smíšená štafeta

13. 03., 15:151. Norsko, ... 5. ČR

