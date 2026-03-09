SP v biatlonu 2025/26 Otepää: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?
Světový pohár v biatlonu se opět rozjíždí na plné obrátky a už 12. března uvidíme závody v estonském Otepää. Chybět u toho nebudou ani Češi, kteří by měli vyrazit ve stejné sestavě, v jaké se předvedli ve finském Kontiolahti. Prvním závodem bude sprint mužů se startem v 15:15. Veškeré podrobnosti včetně české nominace pro Otepää naleznete v tomto článku. Kompletní program SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE >>>
Program SP biatlon 2025/26 Otepää
Datum a čas
Výsledek
Sprint mužů
|ČT 12. 3., 15:15
Sprint žen
|PÁ 13. 3., 15:15
Stíhací závod mužů
|SO 14. 3., 13:30
Stíhací závod žen
|SO 14. 3., 16:00
Smíšená štafeta dvojic
|NE 15. 3. 12:35
Smíšená štafeta
|NE 15. 3., 14:40
Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Otepää začíná ve čtvrtek 12. března od 15:15.
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26
Sezona začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po březnových závodech v Kontiolahti (k 8. 3. 2026).
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Perrot (Francie) - 999 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 879 bodů
SPRINT
1. Giacomel (Itálie) - 309 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 311 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 307 bodů
1. Minkkinenová (Finsko) - 287 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 211 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Perrot (Francie) - 240 bodů
1. Simonová (Francie) - 200 bodů
Česká nominace na SP v biatlonu 2025/26 v Otepää
Nominace zveřejněná v pondělí 2. března zůstává stejná jako v Kontiolahti, tudíž v ní nechybí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková či Lucie Charvátová. Jelikož je Markéta Davidová zraněná a v německém Arberu aktuálně probíhá mistrovství světa juniorů, figurují v sestavě pouze čtyři ženy.
- Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,
- Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska.
Výsledky v Otepää v roce 2022
V estonském Otepää se zatím jelo pouze v roce 2022. Českým reprezentantům však Estonsko nesedlo a nejlepším umístěním bylo 5. místo ze štafety.
Datum a čas
Výsledek
Sprint na 10 km – muži
|10. 03., 14:30
|1. Fillon Maillet (Fr.), ... 22.Krčmář
Sprint na 7,5 km – ženy
|11. 03., 14:30
|1. Simonová (Fr.), ... 16. Jislová
Závod s hromadným startem na 15 km – muži
|12. 03., 13:00
|1. Christiansen (Nor.) ... 24. Krčmář
Závod s hromadným startem na 12,5 km – ženy
|12. 03., 15:15
|1. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová
Smíšená štafeta dvojic
|13. 03., 12:30
|1. Norsko, ... 16. ČR
Smíšená štafeta
|13. 03., 15:15
|1. Norsko, ... 5. ČR