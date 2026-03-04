Návrat ve stínu olympiády a bez hvězd. Voborníková si zopakuje medailový závod
Po krátké pauze po olympijských hrách je zpět i Světový pohár v biatlonu. Nic už ale nebude jako dřív. Sestavy některých týmů doznávají velkých změn, hlavně pak Italům budou chybět velká jména. Naopak u Čechů zůstává nominace skoro stejná, jako byla pro ZOH, a Tereza Voborníková si může zopakovat bronzový závod s hromadným startem. V Kontiolahti se začíná ve čtvrtek vytrvalostním závodem žen.
Bude to tak trochu zvláštní návrat do běžné reality Světového poháru. Ta už ale nebude stejná, jako byla před olympijskou pauzou.
Už v úvodu sezony avizovala jedna z biatlonových legend Dorothea Wiererová, že domácími Hrami v Anterselvě svou úspěšnou kariéru uzavře. A toho se také drží. V soupisce pro SP v Kontiolahti tak už nefiguruje. A když ještě zůstaneme u italské sestavy, najdeme zde i několik dalších překvapení.
Po operaci srdce bude ještě chvíli chybět Tommaso Giacomel, který jako jediný mohl ještě zatopit vedoucímu Ericu Perrotovi. Mužská italská hvězda během domácí olympiády nenaplnila potenciál, který měla. Jak se však ukázalo, na vině Giacomelova odstoupení ze závodu s hromadným startem a nejspíš i potíží v předchozích závodech stály problémy se srdcem.
Před týdnem podstoupil pětadvacetiletý závodník operaci, takzvanou ablaci, která měla odstranit srdeční arytmii. Minimálně dva týdny po operaci musí odpočívat, následná vyšetření pak ukážou, zda se stříbrný biatlonista ze smíšené štafety bude moci zase plně pustit do tréninku.
V italském týmu naopak nechybí Lisa Vittozziová, která si rozmyslela ukončení sezony po ZOH a do Kontiolahti s reprezentací odletěla. Stejně jako Rebecca Passlerová, která měla krátce před startem Her pozitivní dopingový test na letrozol. Původně byla okamžitě suspendována, ovšem uspěla s odvoláním a pozastavení její činnosti bylo zrušeno. Už během olympiády se tak připojila k týmu, do závodů však nezasáhla.
V závodech už neuvidíte ani obhájkyni Velkého křišťálového glóbu Němku Franzisku Preussovou. Ta se, stejně Wiererová, rozloučila s fanoušky i kariérou po závodu s hromadným startem v Anterselvě.
Němcům bude chybět také mužská opora Justus Strelow, který si v tréninku zlomil prst.
Horniga skolila viróza, chybí Davidová
To česká sestava zůstává stejná jako na ZOH v Anterselvě, s výjimkou Markéty Davidové. Ta ukončila sezonu a teprve se uvidí, jak to bude dál s její kariérou. Místo Davidové do ženského celku trenéři pro Kontoilahti a následné Otepää nikoho nedoplnili.
„Mladé holky momentálně závodí na mistrovství světa juniorů a paralelně se jede také IBU Cup v Americe,“ vysvětlil tento krok sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář.
Nominována tak byla čtveřice Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Posledně jmenovaná si bude moci připomenout úspěšný závod s hromadným startem, v němž na ZOH získala bronz. Ten v Kontiolahti se jede v sobotu od 13.40.
Mužský tým tvoří, stejně jako v závodech pod pěti kruhy: Petr Hák, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Původně nominovaný byl i Vítězslav Hornig, který však kvůli viróze zatím do Kontiolahti neodcestoval a vynechá minimálně dva závody.
Program SP v Kontiolahti
- čtvrtek 17.05 vytrvalostní závod ženy
- pátek 17.10 vytrvalostní závod muži
- sobota 13.40 závod s hromadným startem ženy
- 15.40 štafeta muži
- neděle 13.30 štafeta ženy
- 16.55 závod s hromadným startem muži
Další SP
- 12 .- 15. 3. Otepää (Estonsko)
- 19. - 22. 3. Oslo – Holmenkollen (Norsko)