Biatlon ONLINE: Po olympiádě je zpět Světový pohár, čtyři Češky jedou vytrvalostní závod
Biatlonistky dnes v Kontiolahti běží první závod Světového poháru po olympijských hrách. Českou sestavu ve Finsku tvoří bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Na startu vytrvalostního závodu na 15 kilometrů chybí Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu. Dosáhnou Češky na dobrý výsledek? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 17.05 na iSportu. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
Program v Kontiolahti bude v pátek pokračovat vytrvalostním závodem mužů, o víkendu se pojedou štafety a závody s hromadným startem. Také muži jsou ve Finsku ve čtyřech: při absenci nemocného Vítězslava Horniga budou závodit Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.