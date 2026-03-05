Předplatné

Tereza Voborníková chybovala na střelnici dvakrát a polepšila si o třináct příček na 16. místo
Tereza Voborníková chybovala na střelnici dvakrát a polepšila si o třináct příček na 16. místoZdroj: Český biatlon / Petr Slavík
Tereza Voborníková po příletu do Prahy ukazuje bronzovou medaili
Tereza Voborníková v závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
Bronzová radost Terezy Voborníkové
Biatlon
Biatlonistky dnes v Kontiolahti běží první závod Světového poháru po olympijských hrách. Českou sestavu ve Finsku tvoří bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Na startu vytrvalostního závodu na 15 kilometrů chybí Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu. Dosáhnou Češky na dobrý výsledek? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 17.05 na iSportu. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>

Individuální závod žen 15 km, Kontiolahti

Program v Kontiolahti bude v pátek pokračovat vytrvalostním závodem mužů, o víkendu se pojedou štafety a závody s hromadným startem. Také muži jsou ve Finsku ve čtyřech: při absenci nemocného Vítězslava Horniga budou závodit Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.

