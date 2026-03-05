Skvělá Voborníková po olympiádě: bezchybná střelba, bedna jí ale těsně unikla
Pauza po zimních olympijských hrách už je minulostí. V Kontiolahti se rozjela poslední část Světového poháru, o jejíž zahájení se postaraly biatlonistky ve vytrvalostním závodu. A z českého pohledu šlo o vydařený závod. Tereza Voborníková, bronzová z Anterselvy, i tady sahala po „bedně“, když zastřílela bezchybně, nakonec to jen těsně nevyšlo. Předběhla ji Slovenka Paulína Bátovská-Fialková, která sice jednou minula, ale na trati byla nejrychlejší. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
Závody po olympijských hrách bývají vždy nevyzpytatelné, o čemž se přesvědčily zejména francouzské závodnice. Z nichž se do první desítky čtvrtečního vytrvalostního závodu dostala pouze právě desátá Julia Simonová. Naopak z českého pohledu šlo o povedené vystoupení.
S číslem 8 vystartovala Tereza Vinklárková, která při první položce vleže neminula, ovšem byla obezřetnější a pálila pomaleji. Následně vestoje zopakovala opatrnou, ale bezchybnou střelbu, díky čemuž se dostala na první místo. Z první osmičky závodnic totiž byla jedinou, která byla po dvou střelbách „čistá“.
Stejně dobře se vedlo také olympijské medailistce Tereze Voborníkové. Ta vleže zaznamenala ještě pomalejší čas než Vinklárková, ovšem vestoje už obavy odložila a předvedla položku za 24 sekund. Na trati to ale Voborníkové odsýpalo lépe.
Třetí střelba pro Vinklárkovou dopadla stejně úspěšně jako první dvě, tedy bez chyby. Opět ji následovala i Voborníková. Díky tomu, že vybílily všechny terče, se obě Češky držely v první desítce, ovšem ty nejlepší měly většinu položek ještě před sebou.
Voborníková udržela nervy
Tou dobou se na svou první střeleckou položku dostala i Lucie Charvátová, a také ona udržela čisté konto.
Při poslední střelbě už ale Vinklárková svou předchozí statistiku neudržela a připsala si rovnou dvě trestné minuty za dva netrefené terče.
Voborníková ale udržela nervy i čisté konto, a tak se mohla vydat do posledního kola připravená vydat ze sebe maximum, aby ideálně zaútočila na stupně vítězů.
Jednu chybu už na druhé položce přidala Charvátová. Té se pak nepovedla následná „ležka“, kde připsala tři chyby. Ovšem poslední položku opět zvládla čistě, a mohla tak útočit na nejlepší výsledek ve vytrvalostním závodu v této sezoně.
Rychlejší Slovenska i s trestnou minutou
Jako poslední z Češek vyrazila do akce Jessica Jislová, a také ona na první střelbě zaznamenala nulu. Jenže při té druhé už jeden její terč nezbělal. Vleže pak zopakovala svůj první výkon, stejně tak ale i vestoje, což pro ni znamenalo celkově dvě minuty navíc.
Když se dostala Voborníková do cílové rovinky, jela před ní Paulína Bátovská-Fialková, která si po průjezdu páskou připsala průběžné vedení, Češka za ní zaostala o 2,8 sekundy, a to i přes to, že Slovenka měla na svém kontě trestnou minutu.
Ze zahraničních hvězd odstartovala vytrvalostní závod vedoucí žena Světového poháru i disciplíny Lou Jeanmonnotová s jednou chybou. Zato Julia Simonová byla bezchybná. Jeanmonnotová chybovala také vestoje, ovšem tady už ji Simonová napodobila a zaznamenala první trestnou minutu.
Naopak po těchto prvních dvou položkách si vedly skvěle sestry Öbergovy. Hanna vedla, Elvira byla třetí. Poslední položku zvládla Elvira Öbergová opět bravurně, když už se blížila k cíli, střílela i její sestra, která však předposlední ranou minula. Elvira dojela do cíle jako první, ovšem Hanna musela na trati pořádně zabrat, aby se jejich sen splnil. Dala do toho však všechno a výsledkem je, že švédské sestry obsadily první a druhé místo, čímž připravily o pódium Voborníkovou. Tu tak může po ZOH těšit alespoň květinový ceremoniál pro prvních šest závodnic, přičemž ona je tou těsně pod „bednou“.
Konečně čtyři nuly
Při televizním rozhovoru pro ČT sport už tentokrát Voborníková, na rozdíl od olympiády, kde byla v šoku, nezapomněla pozdravit a následně vyprávěla: „V první řadě jsem strašně šťastná, že se mi konečně letos podařilo dát čtyři nuly. Čekala jsem na to celou sezonu a jsem ráda, že ještě teď na konci se mi podařilo zastřílet čistě.“
I po běžecké stránce se cítila nejlepší česká závodnice dobře. „Ale po pauze je těžké se do toho zase dostat. A většinou, když se člověk na trati cítí moc dobře, tak to není úplně ideální. Když jsem měla s kým jet, tak to bylo dobré, ale bohužel většinou jsem tam byla sama,“ posteskla si trochu.
V sobotu ji čeká závod s hromadným startem, v němž získala pod pěti kruhy bronzovou medaili. Teď si do něj přeje hlavně, aby se oteplilo.
V sezoně SP I další české závodnice předvedly nejlepší výkony v sezoně, za něž berou body. Charvátová dojela na 21., Vinklárková na 23. A Jislová na 29. místě.
Program v Kontiolahti bude v pátek pokračovat vytrvalostním závodem mužů, o víkendu se pojedou štafety a závody s hromadným startem. Také muži jsou ve Finsku ve čtyřech: při absenci nemocného Vítězslava Horniga budou závodit Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.
Ženy - vytrvalostní závod (15 km):
1. E. Öbergová 41:46,4 (0 tr. minut), 2. H. Öbergová (obě Švéd.) -41,3 (1), 3. Bátovská-Fialková (SR) -45,0 (1), 4. Voborníková (ČR) -47,8 (0), 5. Fichtnerová (Něm.) -1:25,9 (0), 6. Magnussonová (Švéd.) -1:50,4 (1), ...21. Charvátová -3:33,0 (3), 23. Vinklárková -3:42,9 (2), 29. Jislová (všechny ČR) -4:14,0 (2).
Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 854, 2. Minkkinenová (Fin.) 669, 3. H. Öbergová 635, 4. Magnussonová 630, 5. E. Öbergová 596, 6. Kirkeeideová (Nor.) 576, ...15. Voborníková 269, 31. Charvátová 156, 33. Davidová 145, 72. Plecháčová 29, 77. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.