Biatlonista Laegreid po přiznání nevěry: hubnutí, problémy se spánkem. Jak se s tím pere?
Toto přiznání vzbudilo rozruch v úvodu olympijských her. Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid se v přímém přenosu televize NRK přiznal k tomu, že podvedl svou nyní už bývalou přítelkyni. Strhl tím na sebe velkou pozornost poté, co jeho kolega Johan-Olav Botn získal olympijské zlato, za což se o den později Laegreid omlouval. Jenže rozruch nebyl tím jediným. Sám biatlonista si přivodil fyzické i psychické potíže. Program SP v Kontiolahti ZDE>>>
Byl to velký norský úspěch: Johan-Olav Botn vyhrál hned první individuální olympijský závod, ten vytrvalostní, a své zlato věnoval velkým gestem v cíli nedávno tragicky zesnulému kamarádovi Sivertu Bakkenovi.
Jenže mnohem větší pozornost na sebe chvíli poté strhl jeho kolega z týmu, který po zisku bronzu v přímém přenosu norské televize NRK prohlásil: „Před šesti měsíci jsem potkal lásku svého života. Nejkrásnějšího a nejmilejšího člověka na světě a před třemi měsíci jsem udělal největší chybu svého života a podvedl ji.“
Toto přiznání samozřejmě vzbudilo rozruch po celém světě. Laegreid se o den později kál, že se tolik pozornosti věnovalo jemu. Omluvil se také bývalé přítelkyni, po které se norská média začala pídit.
Ovšem i sám biatlonista na svůj skutek doplácel. I když v jeho případě nešlo tolik o veřejné přiznání, jako o samotný rozchod. Pocítil totiž jak psychické, tak i fyzické dopady.
„Myslím, že každý, kdo zažil něco podobného, to dokáže rozpoznat. Stává se z toho fyzická reakce. Tak to je, je to součástí balíčku,“ pronesl v polovině tohoto týdne už v dějišti pokračování Světového poháru, ve finském Kontiolahti.
Vyhledal také psychologickou pomoc
Na letošních zimních Hrách získal norský reprezentant hned pět medailí, tedy ve všech disciplínách, do kterých nastoupil. Šlo o tři stříbra a dva bronzy. Nicméně mohlo to být možná ještě lepší, nebýt jeho potíží.
„Bylo pro mě těžké jíst a spát, takže jsem zhubnul víc, než bych měl. Proto bylo teď příjemné být doma v Baerumu a jíst, co mi chutná,“ prozradil NRK.
Během ZOH v Anterselvě ale těžil z toho, že v přípravě i v předchozí části sezony vybudoval dobrou formu. „Lyžoval jsem rychle, takže… Ano. To jen ukazuje, že věci nemusí být perfektní, ale člověk musí být přítomný. Musíte být v nejlepší formě, když na to přijde, a pak nemusíte být dokonale nabití energií, jíst nebo spát dokonale. To, co děláte v daném okamžiku, je možná nejdůležitější tady a teď,“ řekl Laegreid.
Potřeboval však také vyhledat psychologickou pomoc, což v takových situacích doporučuje všem. „Mluvil jsem s psychologem a podobně. V takových chvílích je důležité mít někoho, s kým si o tom promluvíte, ať už jsou to přátelé, rodina nebo psycholog,“ radí devětadvacetiletý sportovec.