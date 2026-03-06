Biatlon ONLINE: vytrvalostní závod mužů v Kontiolahti. V akci čtyři Češi, chybí Hornig
Světový pohár v biatlonu po olympijských hrách pokračuje ve finském Kontiolahti. V pátek je na programu vytrvalostní závod mužů na 20 kilometrů. V akci se představí celkem čtyři čeští závodníci: Mikuláš Karlík (č. 10), Michal Krčmář (č. 20), Tomáš Mikyska (č. 70) a Petr Hák (č. 83). Kvůli nemoci chybí Vítězslav Hornig. Jak si Češi povedou a kdo se bude radovat z vítězství? Závod začíná v 17:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.