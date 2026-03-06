Předplatné

Biatlon ONLINE: vytrvalostní závod mužů v Kontiolahti. V akci čtyři Češi, chybí Hornig

Video placeholder
Biatlon v Kontiolahti: větrná střelnice, prudké stoupání i sjezd a nepříjemná zima • Zdroj: isportTV
Český trenér Michael Málek během tréninku ve finském Kontiolahti
Michal Krčmář během středečního tréninku v Kontiolahti
3
Fotogalerie
iSport.cz
Biatlon
Začít diskusi (0)

Světový pohár v biatlonu po olympijských hrách pokračuje ve finském Kontiolahti. V pátek je na programu vytrvalostní závod mužů na 20 kilometrů. V akci se představí celkem čtyři čeští závodníci: Mikuláš Karlík (č. 10), Michal Krčmář (č. 20), Tomáš Mikyska (č. 70) a Petr Hák (č. 83). Kvůli nemoci chybí Vítězslav Hornig. Jak si Češi povedou a kdo se bude radovat z vítězství? Závod začíná v 17:10, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
Individuální závod mužů 20 km, Kontiolahti

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů