Češi ve vytrvalostním závodu mimo nejlepší třicítku. Triumf v Kontiolahti pro Perrota
Francouzský biatlonista Éric Perrot vyhrál vytrvalostní závod na Světovém poháru v Kontiolahti a zajistil si malý křišťálový glóbus za triumf v disciplíně. Lídr průběžného pořadí seriálu porazil po bezchybné střelbě o necelou půlminutu Sturlu Holma Laegreida, třetí byl další Nor Vetle Sjaastad Christiansen. Nejlepším českým reprezentantem byl Michal Krčmář na 33. místě. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
Čtyřiadvacetiletý Perrot vyhrál čtvrtý pohárový závod v sezoně a třetí po sobě. V lednu před olympijskými hrami triumfoval ve zkráceném závodě i závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. V průběžném pořadí navýšil vedení na 127 bodů před Italem Tommasem Giacomelem, který kvůli zdravotním potížím se srdcem v Kontiolahti chybí.
Perrotovi v pátek k triumfu pomohla přesná střelba a druhý nejrychlejší běh. Laegreid, který také neminul jediný terč, ztratil 29,9 sekund. Na prvních čtyřech příčkách skončili biatlonisté bez trestných minut, tedy také Ital Lukas Hofer. Čechům se naopak střelecky nedařilo. Krčmář doplatil na čtyři chyby, nepomohl mu ani 14. běžecký čas. Povedla se mu jen poslední položka.
„Na střelnici to bylo složité, ale nebylo to takové, že by si s tím člověk nedokázal poradit,“ řekl České televizi Krčmář. „Na první ležce jsem to asi nevyhodnotil, protože jsem na druhé musel cvakat tři doprava. Vítr pořád zesiloval. Při střelbě vestoje neměly podmínky na chyby vliv. Vleže to byly těsné rány, ale vypadly. Jsou to čtyři minuty a není to po střelecké stránce dobrý závod,“ dodal.
Stejnou bilanci měl Mikuláš Karlík a obsadil 39. příčku. Ještě hůře si vedl Tomáš Mikyska, jenž po pěti trestných minutách obsadil 64. místo, Petr Hák chyboval šestkrát a byl 83.
Program v Kontiolahti pokračuje v sobotu. Ženy pojedou od 13:40 závod s hromadným startem, muže čeká o dvě hodiny později štafeta.
Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti
SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):
Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Perrot (Fr.) 44:55,7 (0 tr. minut), 2. Laegreid -29,9 (0), 3. Christiansen (oba Nor.) -47,9 (0), 4. Hofer (It.) -1:18,1 (0), 5. Nawrath (Něm.) -2:19,6 (2), 6. Uldal (Nor.) -2:20,1 (1), ...33. Krčmář -5:15,7 (4), 39. Karlík -5:38,9 (4), 64. Mikyska -7:38,0 (5), 83. Hák (všichni ČR) -9:30,4 (6).
Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Perrot 211, 2. Botn (Nor.) 141, 3. Jacquelin (Fr.) 133, 4. Laegreid 125, 5. Hofer 123, 6. Uldal 120, ...28. Hornig (ČR) 40, 29. Krčmář 40, 74. Karlík 2.
Průběžné pořadí (po 15 z 21 závodů): 1. Perrot 924, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 697, 4. Botn 652, 5. Dale-Skjevdal (Nor.) 532, Fillon Maillet 519, ...19. Hornig 257, 21. Krčmář 240, 56. Mikyska 50, 57. Karlík 49, 73. Mareček 20, 93. Štvrtecký (všichni ČR) 4.