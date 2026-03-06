Předplatné

Češi ve vytrvalostním závodu mimo nejlepší třicítku. Triumf v Kontiolahti pro Perrota

Video placeholder
Biatlon v Kontiolahti: větrná střelnice, prudké stoupání i sjezd a nepříjemná zima • Zdroj: isportTV
Jak si povede Mikuláš Karlík ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti?
Český trenér Michael Málek během tréninku ve finském Kontiolahti
Michal Krčmář během středečního tréninku v Kontiolahti
3
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Biatlon
Začít diskusi (0)

Francouzský biatlonista Éric Perrot vyhrál vytrvalostní závod na Světovém poháru v Kontiolahti a zajistil si malý křišťálový glóbus za triumf v disciplíně. Lídr průběžného pořadí seriálu porazil po bezchybné střelbě o necelou půlminutu Sturlu Holma Laegreida, třetí byl další Nor Vetle Sjaastad Christiansen. Nejlepším českým reprezentantem byl Michal Krčmář na 33. místě. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>

Čtyřiadvacetiletý Perrot vyhrál čtvrtý pohárový závod v sezoně a třetí po sobě. V lednu před olympijskými hrami triumfoval ve zkráceném závodě i závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. V průběžném pořadí navýšil vedení na 127 bodů před Italem Tommasem Giacomelem, který kvůli zdravotním potížím se srdcem v Kontiolahti chybí.

Perrotovi v pátek k triumfu pomohla přesná střelba a druhý nejrychlejší běh. Laegreid, který také neminul jediný terč, ztratil 29,9 sekund. Na prvních čtyřech příčkách skončili biatlonisté bez trestných minut, tedy také Ital Lukas Hofer. Čechům se naopak střelecky nedařilo. Krčmář doplatil na čtyři chyby, nepomohl mu ani 14. běžecký čas. Povedla se mu jen poslední položka.

„Na střelnici to bylo složité, ale nebylo to takové, že by si s tím člověk nedokázal poradit,“ řekl České televizi Krčmář. „Na první ležce jsem to asi nevyhodnotil, protože jsem na druhé musel cvakat tři doprava. Vítr pořád zesiloval. Při střelbě vestoje neměly podmínky na chyby vliv. Vleže to byly těsné rány, ale vypadly. Jsou to čtyři minuty a není to po střelecké stránce dobrý závod,“ dodal.

Stejnou bilanci měl Mikuláš Karlík a obsadil 39. příčku. Ještě hůře si vedl Tomáš Mikyska, jenž po pěti trestných minutách obsadil 64. místo, Petr Hák chyboval šestkrát a byl 83.

Program v Kontiolahti pokračuje v sobotu. Ženy pojedou od 13:40 závod s hromadným startem, muže čeká o dvě hodiny později štafeta.

Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Perrot (Fr.) 44:55,7 (0 tr. minut), 2. Laegreid -29,9 (0), 3. Christiansen (oba Nor.) -47,9 (0), 4. Hofer (It.) -1:18,1 (0), 5. Nawrath (Něm.) -2:19,6 (2), 6. Uldal (Nor.) -2:20,1 (1), ...33. Krčmář -5:15,7 (4), 39. Karlík -5:38,9 (4), 64. Mikyska -7:38,0 (5), 83. Hák (všichni ČR) -9:30,4 (6).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Perrot 211, 2. Botn (Nor.) 141, 3. Jacquelin (Fr.) 133, 4. Laegreid 125, 5. Hofer 123, 6. Uldal 120, ...28. Hornig (ČR) 40, 29. Krčmář 40, 74. Karlík 2.

Průběžné pořadí (po 15 z 21 závodů): 1. Perrot 924, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 697, 4. Botn 652, 5. Dale-Skjevdal (Nor.) 532, Fillon Maillet 519, ...19. Hornig 257, 21. Krčmář 240, 56. Mikyska 50, 57. Karlík 49, 73. Mareček 20, 93. Štvrtecký (všichni ČR) 4.

KonecLIVE
Individuální závod mužů 20 km, Kontiolahti Vítěz: E. Perrot (FRA)

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů