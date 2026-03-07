Biatlon ONLINE: závod žen s hromadným startem. Naváže Voborníková na předchozí start?
Světový pohár v Kontiolahti pokračuje pro českou biatlonovou reprezentaci závodem žen s hromadným startem. Na 12,5 kilometru dlouhou trať se od 13:40 pouští Češky v čele s olympijskou medailistkou Terezou Voborníkovou, která v předchozím vytrvalostním závodu obsadila čtvrté místo. O dvě hodiny později startuje také mužská štafeta. Jak si reprezentanti povedou? ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>