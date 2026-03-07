Biatlonisté ve štafetě hromadně chybovali, skončili devátí. Další úspěch Voborníkové
Světový pohár v Kontiolahti pro českou biatlonovou reprezentaci pokračoval závodem žen s hromadným startem. Na 12,5 kilometru dlouhou trať vyrazila olympijská medailistka Tereza Voborníková, která se průběžně držela kolem TOP 10, v závěru ale skvěle stáhla manko a dojela na pátém místě. Zvítězila Francouzka Julia Simonová. Naopak se nedařilo štafetě mužů, kteří na střelnici hromadně chybovali a skončili na devátém místě. První dojeli Norové. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
Voborníková potvrdila dobrou formu z posledních týdnů a skončila v nejlepší pětici potřetí za sebou. Vedle třetího místa v únorovém olympijském závodě s hromadným startem v Anterselvě byla ve čtvrtek čtvrtá ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti. V sobotu vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek ve SP.
Rodačku z Vrchlabí dělilo od vítězné Simonové 15,2 sekundy. Ve finiši sice nestačila o tři desetiny na Němku Marlene Fichtnerovou, udržela ale za sebou olympijskou šampionku Océane Michelonovou z Francie. Celkově měla šestý běžecký čas.
Voborníková, která se závodu účastnila jako jediná z českých reprezentantek, začala bezchybnou položkou vleže. V Kontiolahti tak po čtvrtečním vytrvalostním závodě zvládla stoprocentně pátou střelbu po sobě.
Při druhé střelbě vleže dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022 minula třetí terč a klesla na třinácté místo. Na úvodní střelbě vestoje netrefila hned první ránu a pohoršila si ještě o tři příčky.
U závěrečné „stojky“ však Voborníková nechybovala a do posledního kola vbíhala jako devátá. V závěrečném úseku se dostala na páté místo, které udržela až do cíle. V posledním kole měla nejrychlejší běžecký čas.
Trojnásobná olympijská vítězka z letošních her Simonová vybojovala druhé vítězství v sezoně po lednovém triumfu v závodu s hromadným startem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Chybovala jen na úvodní střelecké položce, poté už byla do konce závodu stoprocentní.