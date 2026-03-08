Biatlon ONLINE: Jede se hromadný závod mužů v Kontiolahti. Ženská štafeta jela o medaili
Biatlonový program v Kontiolahti zakončí štafeta žen a závod mužů s hromadným startem. Štafeta biatlonistek Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková skončila čtvrtá, vyhrály Švédky. Mezi muži vyjede na trať Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Oba závody sledujte ONLINE na iSportu, mužský závod s hromadným startem začíná v 16:40.
České biatlonistky opět potvrdily, že i bez zraněné Markéty Davidové mohou bojovat o pódium. Tradičně spolehlivě rozjela štafetu Jislová, i když musela dvakrát dobíjet na položce vestoje. „Cítila jsem se na trati fakt dobře, chtěla jsem odjet co nejrychleji a možná jsem tu stojku trošku uspěchala,“ komentovala své chyby pro Českou televizi.
Po druhé střelbě byla osmá, ale v závěrečném kole se posunula na čtvrté místo. „Dneska mě to bavilo hlavně na trati. Lyže jsem měla super. Věděla jsem, že se na ně mohu spolehnout, mohla jsem v některých částech odpočívat. Dneska si to fakt sedlo, byl to fajn závod,“ libovala si Jislová.
Charvátová na každé položce vždy minula první z pěti ran, ale pokaždé to opravila až napodruhé. V závěru jí navíc došly síly a propadla se na osmé místo. „V posledním kole jsem ztratila strašně moc času a pozic, především před předávkou. To mě mrzí, kontakt jsme mohly mít a takhle jsem to Terce nepředala moc pozitivně,“ litovala.
Bronzová olympijská medailistka Voborníková potvrdila výbornou formu, pouze jednou dobíjela a vytáhla český tým na třetí místo. Přitom už pociťovala únavu z předchozího vytrvalostního závodu a závodu s hromadným startem. „Poslední kolo hodně bolelo a už jsem si přála být co nejdřív na předávce. Jsem ráda, že jsem to posunula zase dopředu a že má Terka o co jet,“ uvedla.
Vinklárková, která plánuje po sezoně ukončit kariéru, ve své poslední ženské štafetě v SP roli finišmanky zvládla. Čistou střelbou vleže se udržela na bronzové pozici, ale pak ji dojela Norka Maren Kirkeeideová, šestá žena celkového pořadí seriálu. Společně přijely na závěrečnou položku, kterou Seveřanka vyčistila a odjela na třetí pozici. Vinklárková jednou dobíjela a byla čtvrtá. Za norskou finišmankou nakonec zaostala o necelých 24 sekund, polskou a švýcarskou štafetu nechala o stejný odstup za sebou.
Především díky skvělému třetímu úseku Hanny Öbergové triumfovaly Švédky o 40,6 sekundy před Francouzkami.
SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):
Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Gestblomová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:09:33,2 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Benedová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) -40,6 (0+3), 3. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -1:06,8 (1+10), 4. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková) -1:30,6 (0+8), 5. Polsko -1:54,0 (0+9), 6. Švýcarsko -1:59,0 (0+8).