Krčmář potvrdil, že bude pokračovat v kariéře. S Rybářem si dohodl speciální podmínky
Michal Krčmář bude v příští sezoně pokračovat v biatlonové kariéře. Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 to řekl Radiožurnálu Sport. Na setrvání v profesionálním sportu se pětatřicetiletý český reprezentant dohodl s manželkou a sportovním ředitelem svazu Ondřejem Rybářem.
Krčmář svou budoucnost zvažoval s ohledem na rodinu, odloučení od syna Viktora a dcery Tamary kvůli biatlonovým povinnostem pro něj bylo náročné. Po olympijských hrách měl rozhovor doma. „Manželky jsem se zeptal, jak to vidí, aniž bych jí něco říkal. Chtěl jsem slyšet její názor bez nějakých mých komentářů okolo. To bylo do pozitivna pro to, abych pokračoval. Bavili jsme se, jak by to mohlo fungovat, a přišla další shoda,“ uvedl Krčmář.
S Rybářem si dohodl podmínky, jak bude fungovat v reprezentačním týmu. Velkou část jarní a letní přípravy by měl strávit tréninkem doma. S týmem by měl odjet na dvě, maximálně tři soustředění. „Tam za mnou minimálně na týden vyrazí rodina, abych tam nebyl tři týdny sám, ale abych to odloučení zkrátil na deset až čtrnáct dní,“ přiblížil Krčmář.
S rodinou využijí toho, že děti povyrostou a bude snadnější s nimi cestovat. Synovi Viktorovi budou zanedlouho čtyři roky, dceři Tamaře dva.