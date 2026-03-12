Hornig nechyboval a bere ve sprintu 9. místo. V TOP 20 i další dva Češi, slaví Laegreid
Biatlonista Vítězslav Hornig obsadil ve čtvrtečním sprintu na Světovém poháru v Otepää dělené deváté místo a vyrovnal svůj nejlepší výsledek v sezoně. Šestadvacetiletý rodák z Jilemnice neudělal na střelnici žádnou chybu a ztratil na vítěze stejně jako Bulhar Vladimir Iliev 52,2 sekundy. Vyhrál Sturla Holm Laegreid z Norska před Francouzem Émilienem Jacquelinem, třetí byl Němec Philipp Nawrath. Program Světového poháru v Otepää ZDE >>>
Vedle Horniga byl střelecky stoprocentní také Michal Krčmář, který se podělil o šestnáctou příčku s Norem Johannesem Dalem-Skjevdalem. Mikuláš Karlík byl po jednom trestném kole dvacátý, Tomáš Mikyska obsadil při stejné bilanci 45. místo a Petr Hák skončil s pěti chybami na střelnici na 101. příčce.
Hornig, který minulý týden v Kontiolahti vynechal dva závody kvůli viróze, skončil devátý stejně jako v prosinci ve sprintu v Annecy. Jeho kariérním maximem zůstává páté místo z loňského vytrvalostního závodu v Ruhpoldingu.
„Dnes mám perfektní pocity. Myslím, že jsem si na trati dobře rozvrhl tempo. Na střelnici jsem trochu bojoval s ležkou, abych to pohlídal. Říkal jsem si, že to chci dobře založit, abych se tam potom dvě kola nehonil po trestných kolech. Ty dvě nuly jsou super,“ řekl České televizi Hornig.
Zaznamenal 19. běžecký čas. „Chtěl bych strašně poděkovat servisu. Lyže byly velmi dobré. Hlavně jsme se báli toho, že tím, jak je trať špinavá, tak se to bude kolo od kola zpomalovat. Osobně bych ale řekl, že se to nestalo. Lyže byly velmi kvalitně připravené a osobně jsem měl i z toho běhu dobrý pocit,“ uvedl Hornig.
Krčmář litoval, že to na trati nebylo ono
Pětatřicetiletý Krčmář odstřílel ve Světovém poháru bezchybně druhý sprint po sobě. Navázal na lednové vystoupení z Ruhpoldingu. Na vítězného Laegreida ztratil minutu a pět sekund.
„Na nástřelu jsem byl úplně ztracený. Ležka tu hodně zlobila. Vestoje jsem si to trochu vystál. Neměl jsem na to to tam pustit. Musel jsem si to pohlídat. Jsem ale za tu střelbu maximálně rád. Jen škoda, že když pohlídám střelbu, tak to na trati není úplně ono. Ale nevadí,“ uvedl Krčmář.
Pětinásobný medailista z nedávných olympijských her Laegreid zaznamenal 18. vítězství ve Světovém poháru. Obhájce prvenství v celkovém hodnocení seriálu měl při bezchybné střelbě také nejrychlejší běžecký čas. Druhého Jacquelina porazil o 10,7 sekundy, Nawrath ztratil na Laegreida ještě o sedm vteřin více.
Program Světového poháru v Otepää, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, bude pokračovat v pátek sprintem žen. Ten odstartuje v 15:15.
SP v biatlonu v Otepää (Estonsko):
Muži - sprint 10 km: 1. Laegreid (Nor.) 23:28,5 (0 tr. okruhů), 2. Jacquelin (Fr.) -10,7 (0), 3. Nawrath (Něm.) -17,8 (0), 4. Frey -30,3 (0), 5. Fillon Maillet (Fr.) -30,6 (0), 6. Botn (Nor.) -42,4 (1), ...9. Hornig -52,2 (0), 16. Krčmář -1:05,3 (0), 20. Karlík -1:11,1 (1), 45. Mikyska -1:58,4 (1), 101. Hák (všichni ČR) -4:53,4 (5).
Průběžné pořadí (po 17 z 21 závodů): 1. Perrot (Fr.) 1028, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 764, 4. Botn 752, 5. Laegreid 659, 6. Jacquelin 611, ...18. Hornig 316, 21. Krčmář 279, 51. Karlík 70, 59. Mikyska 50, 74. Mareček 20, 94. Štvrtecký (ČR) 4.